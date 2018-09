Este pibonazo, que presume de cuerpazo todos los días en Instagram, es la nueva novia de Ben Affleck. Con tan sólo 22 años, parece que Shauna Sexton se está haciendo un hueco en el mundo del modelaje. Tras varias portadas para Playboy, la joven ha salido a la palestra mediática por su relación sentimental con el actor Ben Affleck. Posee unas curvas de escándalo y una cara angelical. No obstante, la playmate no se libra de las duras críticas que le acusan de ser una mala influencia para su pareja. “Me resulta muy extraño que, de alguna forma, puedas atribuir la responsabilidad de una mala decisión tomada por alguien a cualquiera que no sea esa misma persona”, se defendió.

Un amor muy mediático

Llevan poco tiempo, pero están muy enamorados a pesar de los 24 años que les separan. Ben Affleck, de 46 años, y la modelo estaban en una nube, aunque él ha vuelto a ingresar en un centro de desintoxicación... Ahora que ya disfruta de permisos podrá verla más a menudo.

Chica de portada

“Si despega, me sentiré feliz, pero no es mi prioridad”, dijo Shauna sobre el su carrera de modelo. En mayo de este mismo años fue nombrada Playboy’s Miss May.

Su verdadera pasión

Pero no sólo de su cuerpo vive Shauna Sexton ya que la joven es técnica veterinaria y trabaja en turnos de 12 horas en una clínica especializada en razas pequeñas. Es una amante de los animales.