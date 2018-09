Está claro que donde hay confianza da asco, y eso bien lo puede confirmar Bea Retamal, la ganadora de la decimoséptima edición de 'Gran Hermano'. La valenciana sale con Rodri Fuertes desde que ambos se conocieran entre las paredes de la Casa, y tras casi 2 años juntos, con sus más y sus menos, los tortolitos se siguen queriendo como el primer día. Tanto es así, que los dos se sienten lo suficientemente cómodos como para hacerse bromas un tanto "pesadas", y ha sido Rodri es el que ha querido grabar la última que le ha hecho a su novia... y compartirla con sus miles de seguidores a través de su canal 'Rodéanos', en MTMad.

Al madrileño no se le ocurrió otra cosa que bromear con su chica por teléfono sobre un supuesto nuevo proyecto que le habían propuesto para hacer juntos, y por el que les pagarían a cada uno la friolera de 20.000 euros. ¿Por qué resistirse? Bueno... era una película porno.

La reacción de Bea no se hacía esperar, y a Rodri le daba la risa a pesar de que intentaba que no se escuchara por teléfono: "Hay límites. Yo por dinero no me vendería tanto", replicaba la valenciana.

Mediaset

A pesar de que Rodri le explicaba que la película nunca jamás vería la luz en España y que era una buena oportunidad, Bea seguía en sus trece... hasta que al chiconino se le ocurrió que podría hacerlo solo: "Si lo quieres hacer, ¿quién soy yo para decirte que no? Si tú quieres ser actor porno, yo te apoyo". A Rodrigo se le borró la sonrisa, y ahora parecía que el que estaba siendo víctima de la broma era él. Al madrileño le había cambiado la cara, y quería asegurarse de la respuesta de su chica, que no se echaba atrás ni medio paso: "Si tú lo quieres hacer, sí, cariño", señalaba ella en señal de apoyo.

Mediaset

Al final, Rodri tuvo que confesar que todo era una broma... y Bea dejaba claro que se lo tomaba con mucho humor: "Pues un besito para todos. Soy muy generosa en el amor", confesaba mientras dejaba a Rodri a cuadros. ¡Ya te digo que si es generosa...!