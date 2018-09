Kourtney Kardashian parece que está aprovechando los últimos rayos de sol del verano para terminar de tostarse al sol. La Kardashian ha pasado unos días de ensueño en México. Kourtney dejó atrás el estrés de la gran ciudad (no sé muy bien que estrés) para perderse en este paraíso. Viéndola cómo disfrutaba en la arena blanca parece que no echó de menos a nadie, ni siquiera a sus tres hijos: Mason, Penélope y Reign. La soltería le ha venido muy bien, no hay más que verla tan sonriente y jugando como una niña pequeña.



"Tienen muchas ganas de que sea el malo de la historia. Que le den a Hollywood y todo lo que tiene. Ya no puedes ni divertirte con amigos", afirmó Younes Bendjima, ex pareja de la modelo, en una story de Instagram. Sabemos que las indirectas en esta familia vuelan como los cuchillos. No obstante, Kourtney prefiere hacer oídos sordos y vivir sus vacaciones en paz sin que nadie le estropee estos maravillosos momentos. ¿Habrá pasado página tan pronto?

Kourtney, de 39 años, lució cuerpazo en un bikini de color tierra con un estampado animal print. La 'celebrity' no tiene nada que envidiar a su hermana Kim Kardashian en lo que a retaguardia se refiere.