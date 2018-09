Laura Matamoros y David Bustamante viajaron a Amsterdam para asistir al concierto de Dua Lipa. Tanto Laura como David, que ya se conocían, se lo pasaron en grande en el concierto de Dua, David es un chico divertido y siempre me lo paso bien cuando estoy con él”, dijo Laura. Aunque el tema que acaparó todo el interés fue la separación de Kiko Matamoros y Makoke. Ha sido un verano muy diferente para Laura Matamoros, ya que es el primero como madre. La joven, de 25 años, está feliz con su hijo Matías, que le ha cambiado la vida. Así nos lo confesó en Amsterdam, donde viajó para la presentación del nuevo Jaguar I-Pace, y donde coincidió con David Bustamante.

Laura, lo primero que te tenemos que preguntar es por la separación de tu padre y Makoke, ¿te la crees?

Es verdad, porque están separados. Ella vive en Madrid y mi padre está viviendo en Málaga. Ya se han separado más veces y luego han vuelto. Eso puede pasar otra vez, pero creo que esta vez es la definitiva.

¿Cómo está tu padre?

Está en un momento de su vida que no para con sus proyectos y está viviendo su separación de una manera diferente. Igual cuando se estabilice, le da el bajón.

¿La separación ha sido una alegría para ti?

No es agradable y no es una alegría porque yo lo paso mal por mi padre. La inestabilidad de él, la puedo sufrir yo. Mi padre está contento con sus proyectos, cuando se estabilice, igual le llega el bajón.

¿En qué habéis influido los hijos en la separación de Kiko y Makoke?

Es un cúmulo de cosas. Yo no creo que haya sido por nosotros. Ellos son mayores y saben lo que hacen, pienso que hay más circunstancias mayores que les hayan llevado a separarse, pero dejo claro que no ha sido por terceras personas.

¿Has hablado con Makoke?

No, quiero que pase el tiempo.

¿Has hablado con tu hermana Ana?

Sé que no lo está pasando bien, porque ella vivía con ellos. Nosotras tenemos relación, pero no como la que yo tenía antes con Diego.

¿Has comentado la separación con tu madre?

Ella se mantiene al margen. No lo hemos comentado. No era algo de esperar que pasara esto, pero son cosas que pasan.

¿Y tu relación con Diego?

Esta parada, he decidido cortar por lo sano. No tenemos ningún tipo de relación.

A “Gran Hermano VIP” va a entrar Makoke y tú vas a ser comentarista....

Tendré que ser objetiva y comentar lo que hace bien o mal.

Tu tía, Mar Flores, no fue a la boda de tu hermano, ¿te molestó?

Me molestaría si no fuera a la mía. Cuando me case invitaré a todos, incluso a Makoke si vuelve con mi padre.

En la casa también entra Darek, ¿podría surgir el amor?

Que yo sepa Darek tiene pareja, pero en la casa todo puede pasar. De todas formas, no es el tipo de Makoke.

¿Te casas con Benji Aparicio?

¡No! Vamos a esperar un tiempo y centrarnos en nuestro hijo, Matías, y en el nuevo restaurante que vamos a abrir en Madrid. Incluso Benji y yo queremos tener más hijos, pero queremos esperar un poco.

De viaje con Bustamante

La intérprete Dua Lipa fue la otra estrella del evento. La cantante ha creado una canción en exclusiva para el nuevo Jaguar eléctrico I-Pace. Esta canción la puede modificar cada fan a su estilo.