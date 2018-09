Los enfados y mosqueos en 'Sálvame' son el pan nuestro de cada día: cuando no es uno es otro, y esta vez ha sido Mila Ximénez la que ha puesto el grito en el cielo contra su amiga Terelu Campos. La colaboradora podría haberse hecho algún que otro retoquito aprovechando que su hermana, Carmen Borrego, ha pasado por quirófano para hacerse una reducción de papada (entre otras cosas). Terelu asegura en el tráiler del nuevo capítulo -en el que mostrarán todo el proceso- que le habría encantado hacerse algo también, como el pecho, pero por su delicado estado de salud actual no es posible... pero está claro que algo se ha hecho, y lo mostrará bien pronto en televisión.

¿Ha sido por eso por lo que se ha enfadado Mila con ella? No exactamente. La colaboradora estaba bastante molesta con la hija de María Teresa Campos este lunes en 'Sálvame Diario', y sus razones son claras: "No sé lo que se ha hecho Terelu, pero la voy a ver el miércoles y la espero en la salida cuando salgamos de aquí", decía muy seria, y añadía: "No entiendo que se haya hecho algo, no entiendo qué es lo que se ha hecho, no he entendido por qué no me lo ha dicho... pero me imagino que me lo aclarará".

Paz Padilla ponía la nota de tranquilidad al dejar caer que igual el programa no le permitía decir nada, pero Gema López era clara: "En el caso de Terelu, la falta de información ha dado pie a la especulación", y es que hace tan sólo unas semanas, Terelu anunciaba que volvía a padecer cáncer de mama, por lo que las malas lenguas se han aventurado ya, sobre todo en las redes sociales, a asegurar que ha puesto la enfermedad de excusa para colocarse el pecho, algo que sin duda sería muy feo.

Por eso, Mila sufre por ella: "A mí lo que me da miedo de Terelu es que la gente se rebote con ella, porque Terelu dice textualmente un día: 'a mí me habría apetecido mucho hacerme lo que se ha hecho Carmen, pero el médico me lo ha desaconsejado por la situación en la que estoy'. Y un día que subo a escaleta me la encuentro, pero cuando bajo me dicen 'no, Terelu no ha venido porque está en el médico'. Y encima cuando Carlota dijo después 'Terelu tiene algo que comunicarnos', pues yo me asusto, y luego cuando dicen que ha sido un cambio, pues yo entro en brote, porque está en una situación...", señalaba la colaboradora.

Sin duda, no queda más remedio que esperar a ver el nuevo capítulo de 'Las Campos' y el debate especial que se emitirá justo después este miércoles 12 de septiembre, donde presumiblemente Terelu y su hermana Carmen enseñarán lo que se han hecho...