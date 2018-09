Gtres

La colaboradora de televisión Laura Matamoros se encuentra ahora mismo en el ojo del huracán con la entrada de su ex madrastra Makoke, con la que ha tenido muchos rifirrafes, en la casa de Guadalix de la Sierra ('GH VIP 6'). Matamoros ya ganó este concurso en 2016 y seguro que va a estar muy pendiente (y no precisamente para bien) del concurso de la ex de su padre Kiko Matamoros. Por eso le hemos preguntado a Laura cuál es su plato favorito y nos ha sorprendido con una receta muy sencilla y fácil de realizar: gazpacho con crujiente de bacalao. Atrévete a cocinar este plato en el que lo más importante es ponerle mucho amor...



Gazpacho crujiente de bacalao

Plató Hearst

Coste aproximado (para 4 personas): 1 €

Calorías por ración: 150

Tiempo: 20-40 minutos

Dificultad: fácil

Ingredientes: 750 g de tomates, 100 g de bacalao en salazón, 30 g de tomates desecados, 3 rebanadas de pan de molde, 1 dl de leche, vinagre, sal, albahaca, 1 y 1/2 dl de aceite oliva virgen extra, 1 cebolla, 1 pimiento verde, 1 pepino y 1 ajo

Paso a paso

Plató Hearst

1 - Cortar el bacalao a tiras y poner a desalar 24 horas cambiándole el agua dos o tres veces. Limpiar los tomates, el pepino, la cebolla, el ajo y el pimiento verde.

Plató Hearst

2 - Cortar a trozos, triturar con la batidora y mezclar con aceite, vinagre y sal. Mezclar los tomates secos con la miga de pan remojada en leche. Estirar lo más finamente posible y secar en el horno a 140ºC. Quitar el agua al bacalao y escurrir bien.

Plató Hearst

3 - Mezclar un poco de aceite de oliva y asar sobre plancha fuerte un minuto. Presentar con una base de gazpacho, sobre éste el bacalao y el crujiente. Coronar con unas gotas de aceite de oliva y una hoja de albahaca.