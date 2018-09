Era un secreto a voces, pero ninguno de los dos lo había confirmado hasta ahora. Jadel y Ana Guerra han roto. Fueron una de las parejas más queridas desde que Ana entrara en 'Operación Triunfo', y es que Jadel no dudó en visitarla en las galas para darle todo su apoyo, y protagonizaron momentos más que conmovedores con sus palabras de amor. Sin embargo, la relación ha llegado a su fin. Quizá esa nueva vida de Ana Guerra ha sobrepasado a Jadel, o quizá ha sido ella la que ha decidido poner fin a su relación... No sabemos los motivos, pero sí sabemos que no hay vuelta atrás (al menos de momento), y es que Jadel ha dado el paso de contar, públicamente, su situación.

"Buenos días a todos, llevo recibiendo hace un tiempo tanto por privado como en publicaciones, mensajes sobre mi vida personal, no voy a hablar de mi vida privada pero si considero que mi gente debe saber por mi parte, ya que muchos me escriben preocupados, que actualmente estoy sin pareja, estoy bien y centrado en mi trabajo 100%", escribe en sus 'stories' de Instagram.

Hasta ahora, aunque era obvio que no estaban juntos, parecían mantener una bonita relación de amistad. Él, incluso, promocionó el 'single' de su ex, se seguían en las redes, se daban constantemente 'likes'... Una relación cordial y amistosa que podría haber llegado a su fin después de la confesión de Jadel. Inmediatamente después de su mensaje, Ana Guerra ha decido dejar de seguirlo en la red social. Acto seguido su ex hacía lo mismo.

Además, ha hecho arder la red. Ha recibido críticas por parte de los 'fans' de Ana Guerra, los cuales aseguran que lo único que busca el cantante es que se hable de él y conseguir más fama. La que no parece estar tan soltera es la triunfita, que se ha dejado ver en varias ocasiones junto a Miguel Ángel Muñoz... El actor podría estar devolviendo la ilusión a la canaria y haciéndole más llevadera su ruptura.