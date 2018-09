No es la reina del brilli brilli, pero casi. Es la mamá gitana más moderna de la red y tiene un pelazo que ni la vecina rubia. ¡Se trata de la Rebe! La de los 'Gipsy Kings' ha experimentado de lo lindo con su larga melena (a cortar todavía parece que no se atreve), pero ahora ha ido más allá de un tinte o unas ondas... ¡Se ha animado a hacerse el peinado de moda! La de los Jiménez ha sorprendido a todos sus seguidores posando con un impactante nuevo 'look': las famosas trenzas boxer que tan de moda están entre las 'celebs'. Aunque, eso sí, ella le ha dado un toque algo distinto no apto para cualquiera...

Muy emocionada con el resultado, la Rebe ha querido agradecer a la artífice que ha hecho posible su gran cambio; "Con esta fiera que no hay quien la aguante haciendo trenzas ole tú", ha comentado. Y es que está más que contenta con el resultado... No es para menos, este peinado no es apto para cobardes. Es muy popular entre otras famosas como las hermanas Kardashian, siempre referentes en las tendencias más top.

"Trencitas por fin", comenta la Rebe. Así que nos da en la nariz que estaba deseando lanzarse a esta moda. Aunque en su caso le ha dado un toque con mechas rubias que, desde luego, la Kardashian dudamos que se atreva.

Seguro que después de ver a esta super influencer, son muchas las que se animan a hacerse este divertido y valiente peinado. Quizá es un poco tarde, porque es un 'look' de lo más veraniego, aunque bueno... Para muchos afortunados todavía quedan vacaciones que vivir. Eso sí, no queremos alarmarte, Rebe, pero solo hay que ver los comentarios en tu foto para que salten las alarmas; "Rebe no tardes mucho en quitarte las trenzas, mi amiga las tenía en un lateral del pelo y se ha quedado medio calva porque se las dejo mucho tiempo", le escriben algunos. ¡Cuidado Rebe!