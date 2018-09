Muchas famosas están tristísimas ante un mal común que las sacude y parece quitarles el sueño (podrían ponerse todas de acuerdo y llamar a Esperanza Gracia para hacerle saber que hay algo que las inquieta y las perturba…). Los lamentos ante el fin del verano no dejan de sucederse, y no es para menos, ya que se está muy bien de vacaciones y luciendo palmito aquí y allá. Sin embargo, hay que hacerse a la idea de que todo lo bueno llega a su fin, y les guste o no, las altas temperaturas no volverán hasta el año que viene (al menos que no se vayan bien lejos durante una temporada).

Sofía Suescun se ha sumado a este lamento generalizado, aprovechando para despedirse de la época estival de la mejor manera posible… ¡bien ligerita de ropa! La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ ha revolucionado su cuenta de Instagram al colgar un par de fotografías en las que aparece tan solo con la braguita del bikini y tapando estratégicamente sus pechos con los brazos. Di que sí, ¡que hay que tener mucho cuidado con la censura!

“Hasta pronto verano 😏👋🏻 #holaseptiembre”, señala la joven en su comentario. Una instantánea de lo más provocativa que se complementa con un plano de sus glúteos. Y es que, si no la habíamos visto bien de frente, Suescun tiene a bien regalarnos una fotografía tomada desde atrás y que deja al descubierto sus tersas posaderas. ¡A eso se le llama un posado de 360º!

Tras alzarse con el preciado maletín de ‘Supervivientes’, la extronista de ‘MYHYV’ no ha parado ni un momento quieta. Entre bolo y bolo, Sofía ha aprovechado este verano para recorrer muchas playas de la geografía española, así como para irse de viaje a Mykonos (Grecia) junto a su ‘churri’, Alejandro Albalá. Su último destino ha sido de lo más rural, pudiendo verla hace tan solo un par de días dando de comer a unos ponis en el municipio guipuzcoano de Urnieta.

Pese a los rumores que la vuelven a relacionar con un futbolista de primera división, Sofía Suescun dice estar muy enamorada del ex de Chabelita. Tanto es así, que ya hablan abiertamente de pasar por el altar. “Yo creo que todavía no, pero en un futuro, antes o después, yo creo que sí”, señalaba recientemente Alejandro en el programa ‘Ya es mediodía’. “Lo hemos hablado mucho y más tarde o más temprano se hará. Igual más temprano, seguro...”. ¿Habrá boda antes de final de año?