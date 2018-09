Oriana Marzoli no tiene el horno para bollos, y es que ha llegado a sus oídos ¡que tiene compañeros en la casa de GH VIP 6 que ya le están buscando las cosquillas incluso antes de llegar! La venezolana se ha convertido en concursante de pleno derecho de esta nueva edición de 'Gran Hermano VIP', y mientras hacía la maleta, ha tenido unas palabritas de lo más contundentes para sus contrincantes en su último vídeo para su canal de MTMad, 'Algo pasa con Oriana', aunque una cosa la tiene clara: va a haber lágrimas: "Que sepáis que voy a llorar. Lo tengo claro, porque soy una persona que echo mucho de menos a la gente que quiero".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Sin embargo, ya ha previsto que no va a ser la única que va a llorar, y no va a tener problema en provocarle las lágrimas a sus compañeros: "Respetemos al prójimo, aunque no compartamos sus ideas... JAJAJA. No voy a respetar una mierda, la verdad, así que quien me toque las narices, tendrá respuesta. Luego que no se pongan a llorar", amenaza. ¿Pero a qué viene tanta hostilidad?

"Soy mega dulce, pero como ya he visto que hay gente que me está buscando antes de entrar en el programa, pues... qué premeditado todo y qué cutre. Yo entro siendo espontánea y dejándome llevar, no buscando peleas antes de llegar. Mi personalidad llama la atención sin tener que premeditar todo. Algunos son un poco montajistas... y a mí es que no me hace falta, porque soy mega 'cool'", señala la ganadora de '¿Volverías con tu ex?'.

Mediaset

Tampoco duda en echarse flores, y prevé que va a ser una de las favoritas, sin duda: "Entiendo que hay gente muy friki en este mundo; entiendo que no todo el mundo está hecho de oro como yo (porque mi nombre significa 'hecha de oro'); entiendo que no mucha gente nace siendo estrella, sino estrellados; entiendo que algunos se tienen que disfrazar y hacer un poquito el tonto para que la gente se gire y les mire por la calle... y bueno, entiendo que se tienen que meter con la mejor para tener un poquito de pantalla. Pero bueno, yo soy como una ONG, siempre lo he dicho: ayudo a los casos perdidos, pero eso sí, yo hago filtros. Ya veremos si te quiero ayudar o no, pero por intentarlo no pasa nada", sentencia Oriana. Vamos, ¡que llega prometiendo guerra!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Esta es la primera vez que Oriana participa en un reality sin un novio a su lado, así que está sola ante el peligro... aunque espera (contra todo pronóstico con todo lo que ya ha soltado) hacer amigos... aunque tuvo un calificativo muy feo para otros: "¡¿Pero por qué esta casa está tan llena de enfermos?! Pensaba que éramos más normales los que entrábamos... O sea, yo sí, pero los demás no...", señala, aunque apostilla: "Bueno, menos Mónica (Hoyos) y Suso (Álvarez)... Me han dicho que Darek también es buen tío, ya veremos. Tenemos amigos en común, pero no le conozco personalmente. Y con Makoke también tengo amigos en común, o sea que espero llevarme bien. Pero no conozco a nadie más", afirma.

¡Veremos lo que dura en la casa! Porque lo único que lleva seguro son unos modelitos muy monos...