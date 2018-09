Mira que María Jesús Ruiz ha dado la brasa con su esperada boda con Julio Ruz… ¡para que ahora nos enteremos que ha quedado todo en agua de borrajas! Impacientes como estábamos ante el que estaba llamado a ser uno de los enlaces más importantes de lo que queda del año, no podemos sentir más que un grave pesar al conocer que no habrá boda ni nada que se le parezca (al menos, de momento). Y es que la propia ex Miss España ha saltado a la palestra para confirmar la noticia y anunciar que todo queda suspendido.

“Se ha aplazado, sí. Ya no hay fecha. De momento, no hay boda”, ha reconocido la andaluza con la voz entrecortada al portal ‘Jaleos’. Además, sin querer entrar en detalles sobre el motivo de tan drástica decisión, la andaluza ha confirmado (sin mucho entusiasmo, todo sea dicho) con un simple “sí” cuando le han preguntado si continúa su relación sentimental. ¿Qué les puede haber pasado a estos dos?

Después de protagonizar uno de los momentos más tórridos que se recuerda en la historia de ‘Supervivientes’, a su salida del reality, María Jesús defendió a capa y espada la honorabilidad de su pareja y no dio crédito a los testimonios de aquellas mujeres que se pasearon por los platós de Telecinco para decir que Ruz le estaba siendo infiel. Ella estaba enamorada y aseguraba haber encontrado en el empresario al hombre de su vida.

Sin embargo, de volverse inseparables en las semanas posteriores al fin de ‘Supervivientes’, acudiendo juntos y muy acaramelados a distintos actos públicos en los que no dejaban de hablar de su inminente paso por el altar, han pasado radicalmente al polo opuesto. María Jesús no ha vuelto a compartir en redes sociales una imagen junto a Julio desde el 5 de agosto, hecho que no hizo más que acrecentar los rumores de crisis, realidad que se suma a que la modelo ha pasado el verano en su Jaén natal, pero, al parecer, sin la compañía de su novio…

A principios de julio, la modelo jienense asistió al desfile de Hannibal Laguna en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid con su prometido, y allí declaró que tendrían que retrasar la boda, prevista para el mes de septiembre en Andújar, su ciudad natal, por lo menos un mes. Según indicaron, se les había echado el tiempo encima y no daban abasto con tantos preparativos.