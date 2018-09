Si hay alguien capaz de dejar en bragas a las hermanas Hadid, esa es, sin duda, Rihanna. La artista de 'Please don't stop the music' ha crecido mucho desde sus inicios como pizpireta y monísima cantante, y no nos referimos a la altura precisamente: Ri-Ri se ha hecho prácticamente de oro en el último año, gracias -en especial- al lanzamiento de su línea de maquillaje 'Fenty Beauty', que se vende exclusivamente en Sephora, y ahora ha visto otro filón en la lencería, por lo que acaba de sacar una colección propia bajo el nombre 'Savage x Fenty', y es que, lejos de la música, Rihanna prefiere desvincularse de su nombre y utilizar el apellido. Y a la vista está que le ha venido de perlas.

Pro increíble que resulte decirlo, las hermanas Hadid no han sido las únicas protagonistas de este desfile de lencería, presentado durante la Semana de la Moda de Nueva York, porque Rihanna también ha querido contar, dentro de su ética súper inclusiva, con modelos embarazadas:

Y también con algunas modelos de tallas grandes, cuerpos atléticos, diversas razas y etnias y alturas de lo más dispares que nada tienen que ver con los cuerpos 'espigados' que estamos acostumbrados a ver sobre las pasarelas.