¡Por fin podemos ver el resultado final del ‘lavado de cara’ al que se ha sometido Carmen Borrego! Bueno, más que lavado de cara, la hija menor de María Teresa Campos ha pasado por ‘chapa y pintura’ para dejarse una carita de porcelana… Tras dos semanas de incertidumbre, la colaboradora de Telecinco ha dejado al descubierto el resultado de su ‘metamorfosis’ en el especial ‘Las Campos: Cambio radical’. Unos retoques estéticos que han incluido un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, dejando a Carmen como nueva. Y es que, la pobre, estaba un poquito acomplejada por los estragos de la fuerza de la gravedad sobre su rostro…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Entre los invitados para ver en persona a la nueva Carmen, encontrábamos a su madre, su hermana y un nutrido grupo de colaboradores, los cuales hicieron balance del esperado cambio de imagen. “Lo que quería es mejorar el cuello y lo hicimos. Era difícil por las características anatómicas ya que tenía una pérdida total de la zona de mandíbula, tenía grasa… Intenté crearle un ángulo con una sutura un poco más debajo de la barbilla”, explicó el responsable de la operación, el cirujano Javier de Benito. “Lo que se llama un lifting cervical”, apuntó Carlota Corredera.

Pero antes de desvelar el misterio, el programa se centró en hablar del cambio de imagen de Terelu Campos. Pese a que la presentadora tenía pensado pasar por el quirófano junto a su hermana, tras su recaída en el cáncer de mama, los médicos le desaconsejaron que lo hiciera. Así que ha optado por irse a la peluquería y recuperar el pelito corto que ya lució cuando tuvo que hacer frente por primera vez a la enfermedad. Un cambio de imagen que hizo emocionar a los presentes, entre ellos, a Belén Esteban, que no dudó en destacar la valentía de su compañera. “Yo no me habría atrevido”, confesó.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Es bueno escuchar a tus compañeros, a los que te quieren y a los que no. Con esta enfermedad te das cuenta de que el pelo es algo superficial en la vida, lo sabemos los que lo hemos perdido y luego lo hemos recuperado. […] Lo que quería transmitir desde aquí es que, aunque la vida te ponga a prueba duramente, a mí han sido dos ocasiones muy recientes, lo que quiero es que las mujeres que están pasando por un momento delicado piensen que hay vida, piensen que se puede estar guapa, se puede tener ilusiones y hay que pelear por ellas”, sentenció Terelu.

Antes de mirarse por primera vez en el espejo, Carmen Borrego explicó los sentimientos que había sentido en las últimas dos semanas. “La operación ha supuesto superar un miedo muy importante. Estoy contenta, pero no lo he pasado bien. Creo que el resultado será muy bueno y a medida que vaya pasando el tiempo estaré más contenta”, confesaba la miembro del clan Campos antes de ver el resultado final. “Lo más duro han sido las 24 horas antes del quirófano. El día antes de la operación estuve dudando cada minuto entre hacérmela o no”.

“No es una operación dolorosa, pero te produce mucha ansiedad. Me he venido abajo por todo. Entended que llevo 14 días sin verme la cara”, puntualizó. “Me gustaría que pasara corriendo mes y medio para ver ya cómo voy a quedar, pero es impresionante”.

Telecinco

Pues a la espera de que pase ese tiempo de rigor y todo quede en su sitio, hay que reconocer que Borrego se ha quitado unos cuantos años de encima... “Sabía que iba a cambiar, pero no pensaba que tanto. Me reconozco, que era lo que yo quería, me veo bien. Me veo las facciones muy distintas pero parecidas a como yo soy. Estoy hinchada pero el cuello me lo veo espectacular, quiero que el tiempo pase muy corriendo para ver la realidad de cómo va a quedar”, explicó sorprendida. ¿Cumplirá su amenaza de hacerse una liposucción?

Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el cariño y las muestras de apoyo del cirujano implicado y sus familiares directos: "A Javier de Benito le daría un 14. No solo es un médico estupendo, sino una persona que te da cariño y que está pendiente de ti en todo momento. Creo que tendré a Javier como amigo para el resto de mi vida […] Mi marido José Carlos ha estado siempre a mi lado, Terelu me ha cuidado y mi madre ha sido la que más me ha apoyado”.