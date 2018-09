No hay peor sensación que la de pelearse con un amigo, y es que, a pesar del resentimiento, siempre queda algo de culpa cuando uno, en pleno calentón, suelta cosas que no siente de verdad. Y si no que se lo digan a Alba Carrillo y Laura Matamoros, que después de protagonizar una agria bronca en televisión después de que la modelo opinara sobre el divorcio de Kiko y Makoke, las dos no han vuelto a hablar desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, eso ha cambiado este mismo miércoles, cuando la propia Laura hablaba en directo por teléfono con 'Ya es mediodía', programa en el que colabora habitualmente su ex-amiga-y-próximamente-amiga-de-nuevo Alba.

Era la rubia la que rompía una lanza en favor de la morena diciendo que, aunque no volvieran a recuperar su amistad de antaño, no quiere estar peleada con ella, y todo ello después de que Jorge Javier Vázquez las reuniera en la sala de maquillaje de Telecinco para que volvieran a hablar, porque creía que ambas tenían que "limar asperezas".

Alba estaba de acuerdo, y Laura sonrió, y aunque allí no mantuvieron una larga conversación, sí es cierto que las dos estaban en el mismo punto, importantísimo para la reconciliación. Eso sí, Laura avisa: "si alguna vez tenemos una conversación, lo haremos en privado. Pero si queréis os cuento lo que pasó en el plató la semana que viene", se autoinvitó.

Los colaboradores aplaudieron, y Alba puso cara de sorpresa, y no pudo evitar preguntarle si la iba a vetar: "¿Quién soy yo para vetarte?", respondió entre risas la hija de Kiko Matamoros, así que, viendo este buen clima -que, por cierto, la presentadora Sonsoles Ónega alabó-, ¿habemus amistad de nuevo...?

