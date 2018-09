View this post on Instagram

“ Dicen que Un beso lo cura todo “ Por favor Dios dame fuerza ahora que no tengo sus besos... Te amo Nyan👩‍👦🙏🏼❤️ #aurahruiz#undiamasundiamenos#ghvip6#tiempoaltiempo#siganastuganael#miguerreronyan#teamo#todoparati#graciasamifamilia#sinellosnada