Belén Esteban se quedó absolutamente fascinada con los cambios de imágenes protagonizados por Terelu Campos y Carmen Borrego. Las hijas de María Teresa se convirtieron en el centro de todas las miradas durante la emisión de ‘Las Campos: Cambio radical’, especial en el que la hija menor de la veterana presentadora, tras someterse hace dos semanas a un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, mostró su nuevo rostro, y Terelu… bueno, Terelu se cortó el pelo. Claro, al ver el maravilloso resultado, a Belén le entro el gusanillo y se planteó volver a pasar por el quirófano.

Antes de que Carlota Corredera despidiera al doctor que ha obrado el ‘milagro’, el cirujano Javier de Benito, la estrella de Telecinco quiso intervenir para alabar su trabajo y decirle, en pocas palabras, que a ver si le hacía un hueco en su agenda y se ponían a hablar de sus asuntos. “Yo, con lo que he visto, me he animado y voy a ver al doctor para ver si me puede meter un poco de mi barriguita”, sentenció Belén. “Así de claro lo digo”. ¿Querrá ponerse a punto para su futura boda con su novio Miguel?

Esta no sería la primera vez que Belén Esteban mejoraría su cuerpo a golpe de bisturí. No es ningún secreto que la de San Blas ha pasado por quirófano en numerosas ocasiones desde que se diera a conocer por su noviazgo con Jesulín de Ubrique. Según los rumores, desde 2001, Belén se ha hecho de todo: una mamoplastia, una liposucción de abdomen, una lipoescultura, una reconstrucción dental, un aumento de labios, una rinoplastia... A ello, se sumarían los 'retoquitos secundarios' gracias a la inestimable ayuda del bótox, el ácido hialurónico y las vitaminas.

A la espera de que se anime y Belén nos dé una sorpresa, lo que sí quedó en evidencia es que la colaboradora le tiene un enorme cariño a Terelu. Tanto es así, que acabó emocionándose al ver su nuevo look. La razón de las lágrimas de la colaboradora de 'Sálvame' es el recuerdo que el nuevo peinado de Terelu le trae a la memoria. Recordemos que Terelu lució un corte de pelo muy similar durante su primera lucha contra el cáncer de mama, algo que Belén no pudo evitar recordar al verla bajar las escaleras del plató sin su característica melena.