Tras la inesperada separación de Kiko Matamoros y Makoke tras más de 20 de años de relación y boda de por medio, el Defensor del Espectador sorprendió con un nuevo bombazo informativo. Kiko confesó en su programa que había sido infiel a Makoke. La noticia la ha dado justo un día antes de que su ex mujer entre a participar en una nueva edición de 'GH VIP' como concursante, lo que podría afectar a su estado de ánimo dentro de la casa. Según Kike Calleja en 'Sálvame', Makoke no sabía muchas de las cosas que contó Kiko y se ha quedado, como poco, sorprendida, y que Kiko no dijo toda la verdad.

Kiko Hernández también afirma que Matamoros estaba harto de que le amenazaran con que se filtraran esas infidelidades y que por eso lo confesó él mismo. En su opinión además cree que esta confesión es un regalo para Makoke porque el público la va a ver de otra manera. Sin embargo, para Terelu es un regalo envenenado porque piensa que la va a desestabilizar y ella hubiera preferido dejar esas informaciones en su intimidad.

GDG

'Sálvame' se ha puesto en contacto con Makoke por teléfono para saber qué tiene que decir sobre la confesión de su ex. La concursante de 'GH VIP' prefiere mantenerse al margen y no "hablar de nada". Asegura al redactor que no vio el programa ya que se encontraba poniéndose a punto antes de entrar en la casa de Guadalix: "No he visto nada, estaba poniéndome las pestañas".

Makoke, al escuchar que su exmarido había confesado una infidelidad, se le corta la voz, intenta aparentar normalidad pero su risa nerviosa y su cambio de tono evidencian cierta molestia "Pues muy bien, que haga lo que quiera", explica por teléfono.

¿Será en 'GH VIP' donde la ex azafata del Telecupón hable de este bombazo de Kiko Matamoros?