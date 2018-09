Suso confiesa a quién va a echar de menos dentro de 'GH VIP 6'

Faltan apenas unas horas para que se abran las puertas de la sexta edición de 'GH VIP', y los concursantes ya están aislados para entrar lo más despejados posibles a la casa. Suso Álvarez es uno de ellos, pero ha abierto las puertas de la habitación de su hotel para confesarse antes de comenzar esta aventura. Recién levantado y en chándal, Suso ha comenzado a hablar... Ya experto en 'realities', recordemos que ha participado en 'Gran Hermano' y en 'Supervivientes', ha explicado que sigue poniéndose nervioso. Eso sí, "minutos antes de entrar", luego, una vez dentro "nada existe, me relajo, es mi casa". Aunque matiza con sonrisa de pillo: "menos para hacer las tareas".

Pero aunque solo se ponga nervioso antes de entrar, ha confesado que le da un poco de miedo que le saquen de sus casillas, y esta es la razón: "He estado en en esa casa con gente en teoría normal y llegué a un limite, así que imagínate ahora con personas tremendamente extraordinarios, y que son expertos en ponerte al límite".

Telecinco

¿Qué y a quién echará de menos?

Las despedidas siempre son difíciles, y para él también. Le ha costado más decir adiós a sus amigos, pero sobre todo a su madre y a sus hermanas, a las que como él dice "estoy muy apegado" y se llaman todos los días. Además, confiesa que si siguiera los consejos de su madre "no me dedicaría a esto". Como toda buena madre, Mercedes le dice que no grite ni pierda los papeles. Pero sobre todo hace hincapié en que "cuando discuta no insulte, que no falte el respeto a nadie".

En cuanto a su vida cotidiana, deja claro que no está enganchado al móvil pero sí extrañará la libertad, así con mayúsculas. Después de entrar en 'GH' 2016 ha conseguido mucha más libertad de la que tenía antes, y eso de estar encerrado entre cuatro paredes...

También echará en falta "ir a la montaña". Allí va a hacer cardio, a dar paseos y a relajarse escuchando el canto de los pajarillos.

Telecinco

Su secreto mejor guardado

Aunque le ha costado soltarlo, al final ha abierto su corazón. Este es el secreto que desconocíamos desde que entró en 2016 a la casa de Guadalix: "En la casa, cuando somos tantos, me cuesta tirarme pedos. Me da mucha vergüenza". Y es los temas escatológicos siempre suelen ser complicados rodeado de tanta gente.

Lo que guardan en las maletas es una de las incógnitas mejor guardadas del programa. En su enorme maleta, en la que incluso ha dicho que podría estar alguien desayunando por sus dimensiones, ha metido de todo. Tanto que ni sabe lo que lleva...