Oriana Marzoli se reencuentra con Euyenio

Su paso por 'Gran Hermano Vip' ha sido glorioso: 48 horas en la casa, una multa por pagar en la recámara y las puertas de Telecinco cerradas a cal y canto. A Oriana Marzoli le espera un futuro incierto, aunque quizá haya sido víctima de sus propias mentiras. Por lo pronto, y aquí tenemos la prueba, la chica sí tiene novio, algo que negó tajante ante Jorge Javier. El afortunado se llama Euyenio, es amigo de Cristiano Ronaldo y, según María Patiño, tiene una casa valorada en más de 15 millones de euros. La pareja, que salió a dar un paseo el lunes 17, empezó a verse antes del verano.

Si a alguien le quedaba dudas sobre si Oriana tenía novio o no, sólo hay que echar un vistazo a lo que ponían en su camiseta: "Mi novio es mejor que el tuyo". En agosto, sin embargo, Oriana jugó al despiste al pasar el resto de sus vacaciones sola con sus amigos, entre los que se encontraba Javier Hidalgo.

Tras el paseo, la ex de 'MHYV' se subió al cochazo de su chico. Y es que al maromo le encantan los coches de lujos, la aventura y viajar, como a su chica que en breve podría volver a cruzar el charco.

Por si fuera poco, dicen que la joven podría haber abandonado la casa de Guadalix para participar en otro reality chileno. La prensa del país latinoamericano asegura que Oriana será una de las estrellas de Reyes y peones, un programa donde dos equipos –famosos y anónimos– lucharán para llevarse el premio. Ella, tras su abandono, confesó: "Necesito limpiarme de los realities". ¿Verdad o pura estrategia?

Jorge la despachó en 5 minutos

Abandonó Supervivientes y lo ha vuelto a hacer en GH. Llegó a plató pensando que sería la estrella de la noche, pero Jorge Javier no quiso dedicarle más de cinco minutos. "Me daba igual que vinieses o no y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador", explicó. Luego, para 'rematarla', añadió: "Fue tremendo que intentaras negociar la penalización. Que sepas que se te va a cobrar. Oriana, no me queda más que decirte hasta siempre".