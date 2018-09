Hay trifulcas y trifulcas y luego está la guerra abierta que mantienen el diseñador italiano Stefano Gabbana y la actriz Selena Gomez. Nos remontamos a principios de verano cuando una cuenta de Instagram, dedicada a repasar los looks de las celebs, compartió una mosaico de Selena Gomez donde aparecía luciendo varios vestidos rojos. Hasta ahí, todo bien. A la gente le gustaba la foto, le daba al 'me gusta' e incluso comentaban lo guapa que aparecía. Pero, la cosa se lió parda cuando el diseñador italiano se armó de valor y se metió con la intérprete comentando, en la misma fotografía, "she's so ugly!!!!". O lo que es lo mismo: "es tan fea". Total, que si se pensaban que la actriz se quedaría impasible ante tal zasca... ¡se equivocaban!. ¿Cómo habrá respondido Selena?

. Y es que ya dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Aprovechando que en la gran manzana se está celebrando la semana de la moda, la ex churri de Justin Bieber ha querido lanzar un contundente mensaje al diseñador.. Toma ya. De esta forma, la actriz ha cogido la sartén por el mango y le ha devuelto a Stefano Gabbana el mensajito que le dedicó en las redes sociales. Eso sí que es un auténtico zasca.