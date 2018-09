Paula Echevarría ya ha empezado el nuevo curso y, por fin, habla sin tapujos de su relación con el futbolista, Miguel Torres. Y también de David Bustamante, tras firmar su divorcio en agosto después de 13 años de matrimonio y una hija en común, Daniella. Estuvimos con la actriz en la fiesta de presentación del nuevo Samsung Galaxy Watch, donde coincidió con su amigo Miguel Ángel Silvestre, que la definió como la mejor mujer mediterránea.

¿Cómo ha sido tu verano?

He tenido un verano muy divertido y he disfrutado de mi hija. Ahora llega la vuelta a la rutina, como siempre.

Dicen que después de la tempestad llega la calma, ¿ahora disfrutas más de tu relación con Miguel Torres?

Disfrutas cuando las cosas se estabilizan. Se ha tranquilizado todo en todos los sentidos. Siempre he dicho que el tiempo pone las cosas en su sitio.

La verdad es que hiciste una apuesta muy fuerte por Miguel.

Yo tengo las ideas claras, no me dejo influenciar. En su día con David también fue así.

¿Cómo lleváis la relación a distancia? Porque él vive en Málaga y tú en Madrid.

A lo mejor en este momento de mi vida es lo mejor. Así damos tiempo a que todo se asiente. Todo va fluyendo de una manera tranquila y normal. No hay que meter presión.

¿Qué relación tienes ahora con David?

Lo he dicho mil veces: es estupenda. Pero eso no significa que quedemos para cenar los sábados. Lo más importante para nosotros es nuestra hija y por ella siempre intentaremos ponernos de acuerdo.

¿Pero es fácil esa relación?

Es que vamos los dos a una y no tiene que ser de otra manera. No ha sido una separación traumática y no nos hemos tirado los trastos a la cabeza.

Parece que David ha rehecho su vida con Yana Olina, aunque él diga que no tiene novia.

Me da tranquilidad que él esté bien, porque si el está bien, mi hija estará mejor.

Los dos coincidís en eso.

Es que es verdad. De todas formas, yo estoy muy tranquila y mi vida la he llevado según mis criterios. Nunca me habéis escuchado ninguna incongruencia.

Pero hubo un momento que dejabas la puerta abierta y según dice David, él ya tenía la decisión tomada.

Es que a lo mejor lo estaba, por lo menos por mi parte. Yo he ido colocando las piezas del puzzle.

¿Cómo van las obras de tu nueva casa? Porque todavía sigues viviendo en la casa que compartías con David.

Bien, ya está hecha. Falta hacerla por dentro, yo creo que no estará lista hasta el año que viene. Pero tengo que decir que la otra casa no está en venta, porque todavía Daniella y yo vivimos en ella.

¿Cómo se llevan tus padres con Miguel?

Estupendamente. Están muy contentos.

¿Hay planes de boda?



¡No! Ahora mismo me siento muy bien como estoy, porque estoy relajada, feliz, tranquila, pausada y sin ansiedad.

¿Qué ha pasado con Poty?

No hay ningún problema. Acabo de hablar con él.

¿Sabes que te comparan con Meghan Markel como influencer de moda?

Es un honor que me comparen con ella, porque me encanta.

Cuando estabas casada con David, él decía que le molestaba verte en la pantalla besarte con otros actores, ¿a Miguel le pasa lo mismo?

Todavía no le ha tocado ver nada.

¿Harías un desnudo por algún papel?

Habría que valorarlo y sopesar. Nunca he querido hacerlo. Cuando empecé en esta profesión le prometí a mi madre que podría ver cualquier trabajo mío.