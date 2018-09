Hacia tiempo que no hablaba tan claramente pero, para sorpresa de todos, lo ha vuelto a hacer, ¡y de qué manera!. Natalia Ferviú, la que fuera la estilista más 'zen' del programa 'Cámbiame', se ha acercado hasta la Milla de Oro de Madrid para festejar la 'Vogue Fashion Night Out'. Allí, se ha despachado a gusto con el que fuera su mejor amigo en la pequeña pantalla, Pelayo Díaz. Y es que la estilista no solo ha dicho en qué punto se encuentra su relación con el churri del argentino Andy McDougall, sino que también ha desvelado si acudirá, o no, al inminente enlace que los 'Pelandy' están preparando para el próximo 22 de septiembre. ¡Agarraos que vienen curvas!

GJB

Enfundada en un dos piezas morado y unas sandalias de tacón de lo más futuristas, totalmente transparentes, la estilista ha contado que "no hay relación ninguna" con el que fuera su mejor colegui de programa. Y es que Natalia es una persona muy pasional, y de corazón, que siente mucho las cosas que le pasan y no las olvida fácilmente.

Pero aquí no acaba la cosa porque... ¡hay más! Y es que puestos a hablar, la estilista tampoco se ha podido morder la lengua para opinar del amor de los 'Pelandy' y de su inminente bodorrio. Pues Natalia, haciendo gala de su buen fondo, ha dicho que "les deseo lo mejor en sus cosas", aunque, ha confesado que "no me ha invitado". Así, sin más, la estilista ha confesado que no le ha llegado a su casa la invitación de boda. Y claro, esto es una pena muy grande porque, además de perderse un fiestón que seguro dará que hablar, no podrá lucir uno de sus elaborados estilismos. ¿Recapacitará Pelayo y la invitará a último momento? ¿Le dará una sorpresa Natalia y saldrá de dentro del pastel de novios?