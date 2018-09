Itziar Castro tiene el difícil papel de sustituir a 'los Javis' como profesora de interpretación en la nueva edición de OT, después de la imborrable huella que dejaron la pareja de directores madrileños. Pero ella se lo toma con una naturalidad aplastante. De hecho, es su gran año. Además de su próxima labor docente en la Academia, ha firmado un papel protagonista en el filme 'Matar a Dios 'y podría ser ver cómo la película Campeones en la que participa es nominada a los Óscar. Cómo no rendirse ante esta nueva profesora.

¿Cómo afrontas los días previos al estreno este próximo miércoles?

Estoy como justo antes de saltar en paracaídas. Con mucho vértigo pero a la vez con mucha emoción.

¿Cómo reaccionaste cuñado te lamo Tinet Rovira, director del programa para ofrecerte este cargo?

Pensé que me llamaba para participar el Tú Cara Me suena y me hizo mucha ilusión (risas).

¿Meditaste la respuesta?

Pues sinceramente, sí. En un primer momento tuve alguna duda porque enseñar es algo muy serio. Transmitir conocimientos es algo que jamás hay que tomarse a broma y eso me obligaba a salir de mi zona de confort. Pero estoy encantada con el reto.

¿Qué consejos te han dado los Javis?

Que disfrute y que sea yo misma.

Ellos se implicaron mucho emocionalmente. ¿Harás tú lo mismo?

Sí, por supuesto. En mis 22 años de profesión siempre he convertido en mi familia a la gente con la que he trabajado. Es muy difícil no encariñarte.

Por ejemplo…

Me ha pasado en la serie Vis a Vis. Pero también en la segunda edición de OT en la que di un par de Masterclass . Aún hoy tengo relación con Beth, por ejemplo.

¿Qué consejo es el primero que vas a transmitir a los concursantes?

Que trabajando mucho siempre se llega muy lejos. Y que ellos son su único límite. Lo voy a llevar escrito en una camiseta la primera gala. Soy muy de slogans.

¿Qué papel te va a tocar ejercer?

En el fondo voy a ser como una madre que pega a veces broncas pero que luego achucha mucho.

¿Te asusta el reto de sustituir a gente como Ángel Llacer o los Javis?

Para nada. Yo aportaré mis propios retos. El primero es que a diferencia de ellos, yo soy mujer. Y Ademas yo tengo 41 años. La experiencia también es un grado.

¿Qué vas a enseñarles?

Cada canción es una historia y pretendo enseñarles historias distintas. No es lo mismo lo que cuenta I will survive que un fado portugués.

¿Qué técnica quieres que aprendan?

Yo he sido directora de casting y con mucha formación teatral y he llegado a la conclusión de que no existe una técnica única.