Chelo y Mila Ximénez se reconcilian con Isabel Pantoja

La intervención histórica de Isabel Pantoja en 'Sálvame' no sólo ha servido para conocer el sufrimiento que tiene la tonadillera con el estilo de vida de su hija Chabelita o lo mucho que le ha dolido la traición de Dulce y la mala influencia que está ejerciendo sobre su hija, sino que también ha sido un "ejercicio de salud mental" que ha hecho la tonadillera con varias de las colaboradoras de 'Sálvame' que tanto la han criticado o la han defendido en algunas ocasiones. Una de ellas ha sido Mila Ximénez con la que en un principio vivió un duro enfrentamiento e incluso la colaboradora de 'Sálvame' amenazó con demandar a Isabel Pantoja, pero que terminó con una reconciliación ante millones de espectadores en las que ambas se dedicaron tiernas palabras.

"Tú le dijiste a mi compañera Chelo Garcia Cortés que me preguntara por cómo había sido mi boda con Encarna Sánchez. ¿Yo me he casado con Encarna Sánchez?”, preguntó la colaboradora. “Eso es lo que me dijeron a mí”, se excusó Pantoja. Sin embargo, tras este duro enfrentamiento se acabaron dando cuenta en un "ejercicio mental" como calificó Mila que no tenían nada una en contra de la otra.



Es más, Mila daba la razón a Isabel al sentir miedo de que su hija estuviera cerca de Dulce, una persona con "trastorno de personalidad". Para luego hablarle de la entrevista que había hecho a su hija y que Chabelita era una "maravillosa persona". "Nunca antes he visto a una hija hablar de su madre con tanto amor con Isa me habló de ti", le contaba Mila a una emocionada Isabel Pantoja.

Pero no fue la única con la que Isabel limó asperezas, también lo hizo con Chelo García Cortés, su amiga durante tantos años. "YO la he querido mucho porque ella ha sido una gran amiga mía. La quiere toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi hija, mi hijo. Chelo comía en mi casa todos los días porque estaba solita y eso no se puede olvidar; pero nos encontraremos cuando yo esté preparada porque he sufrido mucho, muchísimo", explicaba Isabel Pantoja ante una emocionada Chelo García Cortés.