Tras unas semanas de relax y desconexión total en las playas de Bali, el hijo de Kiko Matamoros, Diego Matamoros, ha vuelto a la televisión por la puerta grande y con más fuerza que nunca. Y su motivo no es otro que el de repartir estopa contra su padre, por mucho que finalmente se animara a asistir a la boda de su hijo con Estela Grande, y arrojar más luz a la infidelidad del Defensor del Espectador con Makoke. Así lo ha demostrado en su reciente aparición en el programa 'Sálvame', donde ha dejado a todos atónitos aireando algunos de los secretos mejor guardados de su padre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

"Yo muy bien pero sorprendido por todo lo que ha sucedido". Así de tajante se ha mostrado Diego Matamoros al ser preguntado por la presentadora del programa, Carlota Corredera, cómo está llevando la sonada separación de su padre. Una separación con la que Diego asegura que "nos están tomando el pelo otra vez". Y es que, según sus palabras, solo hace falta ver la forma en la que se hablaron durante la primera gala de 'GH VIP 6', demostrando que "ahora son muy amigos".

GDG

Aunque por amigos, la más que amistad que, según Diego, su querido padre ha mantenido "durante casi 6 años" con su nueva mejor amiga. Y es que según el marido de Estela Grande, la nueva churri de su padre "es una chica joven y que tiene menos edad que Laura". Pero aquí no acaba la cosa, sino que hay más porque resulta que "Makoke tiene conocimiento de todo". ¡Toma castaña!

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una afirmación que no ha dejado indiferente a ninguno de los colaboradores del plató de 'Sálvame' y que se han lanzado a hacerle preguntas de lo más chungas. Preguntas que se han saldado con respuestas como: "Me consta que mi padre le puso un piso a una de sus amiguitas", "me consta totalmente" que mi padre no se casó enamorado de Makoke "y hasta tengo mensajes que lo demuestran" o "me consta totalmente" que los dos anunciaron su ruptura antes de 'GH VIP 6' para engordar su caché.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para nadie y con las que Diego Matamoros podría hacer tambalear, pero de qué manera, los cimientos de toda su santa familia paterna. Y es que el hijo de Kiko Matamoros está dispuesto a "enseñarle al mundo lo que mi padre y Makoke han ocultado". Por ese motivo se atreve con un 'Polideluxe' para seguir repartiendo estopa a diestro y siniestro. Y es que las playas de Bali le han dado ganas de rajar lo más grande. La cosa promete.