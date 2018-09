Ruth Basauri, la que fuera pretendienta y tronista en 'MYHYV', está atravesando un duro momento personal. Así lo ha desvelado ella misma a través de su canal de Mtmad 'Made in Basauri'. En el último vídeo que ha compartido, la televisiva relata el calvario que está viviendo por culpa de una enfermedad crónica con la que tiene que lidiar desde hace años. Una enfermedad que estas vacaciones le ha vuelto a pasar factura porque tuvo que regresar antes de lo previsto de Milán para visitar de urgencia al médico. Una situación de lo más delicada y que tiene muy preocupada tanto a la ex tronista como a sus seguidores.

"He vuelto de Milán porque estaba mala y me voy al hospital, pero estoy cagada porque soy anti agujas". Con estas duras palabras, Ruth empieza su último vídeo en el que relata el difícil momento de salud que está viviendo por culpa de la diabetes que sufre desde hace ya varios años. Un vídeo que retoma a su salida del centro médico, y tras pegarse "la panzada de llorar porque la cosa no pinta bien".

Ya en su casa, la ex tronista confiesa que ha sufrido otra recaída y que está "peor que nunca”. Algo que la tiene agotada porque "me encuentro mal, estoy muy sensible y necesito empezar a asumir lo que me pasa y asimilar que estos baches pueden ocurrir".

Y es que Ruth lleva así desde que empezara en el programa de Telecinco 'MYHYV'. "Creo que la diabetes me salió por estrés dentro del programa, cuando tuve mi primera mentira amorosa con Iván", explica la joven. Una situación de la que prefiere no acordarse porque "no quiero pensar ni en el pasado, ni en el futuro y que sea lo que tenga que ser".

Y es que si de algo le han servido los tres años de televisión a la ex tronista es "para mirar a la gente y saber cómo son y por dónde van a salir". Por eso, y refiriéndose a la Ruth del pasado, le dice:" tienes que estar más relajada, sino vas a tener una diabetes como una catedral".