¿Qué mejor plan para un sábado por la noche que marcarse un buen 'Polideluxe'? Pues esto mismo es lo que debió pensar Diego Matamoros, quien recientemente ha visitado el plató de 'Sábado Deluxe' para contar lo más grande sobre Kiko Matamoros. El marido de Estela Grande se ha sometido al polígrafo de Conchita y ha respondido a un total de 30 preguntas, que no han dejado indiferente a nadie. Mucho menos a los propios afectados, Kiko Matamoros y a su ex mujer Makoke, de quienes ha desvelado cosas muy fuertes. Tan fuertes como las veces que el Defensor de la Audiencia habría sido infiel a Makoke, o que una vez sorprendió a la ex pareja de su padre en un momento de lo más íntimo.

Ni una, ni dos, ni tres. Según el polígrafo, Diego Matamoros no miente al afirmar que Kiko Matamoros, durante los veinte años que ha estado con Makoke, le habría sido infiel hasta con 30 chicas. ¡Ahí es nada! Mujeres con las que el colaborador de 'Sálvame' habría mantenido contacto durante "una noche o unos meses". Aunque, con una de ellas, Kiko Matamoros habría estado flirteando durante cuatro años. Y lo más heavy metal de todo es que, según Diego Matamoros, Makoke tenía constancia de ello, e incluso de las veces que su ex marido quedaba con su amante para dar rienda suelta a su pasión.

Pero, por si todo esto no fuera suficiente, Diego Matamoros también afirmó que su padre, por eso de estar más cómodo y demás, le puso un piso en pleno centro de Madrid a una de sus amantes. Y no es la misma con la que Kiko Matamoros estuvo durante 4 años. "Es una chica del norte de España de la que él se queda muy enganchado, una camarera, a la que le pone trabajo aquí y la tiene viviendo en el piso de un amigo".

Aunque en su paso por 'Sábado Deluxe', el huracán Matamoros no solo repartió estopa contra su querido padre, sino que también habló de Makoke. ¡Y de qué manera! El hermano de Laura Matamoros confesó que la concursante de 'GH VIP 6' también había sido desleal a su padre. Algo de lo que se dio cuenta cuando, una vez, se le estropeó el móvil y tuvo que utilizar el de Makoke y descubrió, por arte de magia, mensajes de la modelo con otro hombre y fotos muy picantes y subidas de tono. Unas declaraciones de lo más fuertes y que seguro traerán muchísima cola. ¿Qué dirá Kiko Matamoros al respecto?