Oriana Marzoli, la reina del pintalabios y del lip gloss, está atravesando sus horas más bajas. Y es que tras un paso de lo más fugaz por la casa de 'GH VIP 6', donde apenas ha durado dos días, la venezolana ha decidido cortar por lo sano y abandonar el reality por su propio pié. Una decisión que la ha dejado completamente abatida y hecha un auténtico mar de lágrimas, puesto que no para de llorar. Aunque esta no sería la primera vez que la televisiva decide dar carpetazo a un reality de televisión. En marzo de 2014 hizo lo propio, mientras estaba concursando en 'Supervivientes'. En aquella ocasión, Oriana amenazó a la organización del programa diciendo: "o me voy de aquí, o me tiro al mar y me ahogo".

Con el pelo suelto, enfundada en un chándal, amagando su identidad bajo una gorra negra y tapándose la cara con una bolsa de supermercado de color rojo. Esta ha sido la estampa que la venezolana ha regalado a las cámaras del programa de Telecinco 'Socialité', que han sido los primeros en captar las imágenes de la venezolana a su vuelta a Madrid. Unas imagenes de lo más conmovedoras, que muestran a una Oriana completamente abatida y sin fuerzas para nada. De hecho, tan abatida está la televisiva que no tiene fuerzas ni para cambiarse de modelito. "No me he cambiado ni de ropa, por favor", ha dicho la venezolana a lágrima viva.

Una situación nada fácil para la reportera del programa de Telecinco, Giovanna González, quien ha intentado calmar a Oriana diciéndole: "si siempre estás ideal, por favor, Oriana. Eso es una tontería". Además, la reportera también le ha intentado preguntar el motivo de su repentina marcha, aunque no ha tenido suerte y la venezolana simplemente le ha dedicado varios llantos de lo más profundos. Una situación de lo más delicada para Oriana y de la que seguro dará explicaciones en 'GH VIP 6'. Aunque aún no se sabe si será en el debate, conducido por Sandra Barneda, o en la segunda gala, que presentará Jorge Javier. Sea cuando sea, solo esperamos que para la ocasión Oriana ya se haya quitado el chándal y no se tape la cara con otra bolsa de supermercado.