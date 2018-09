Parecía que nunca se produciría tan esperado momento pero, al fin, se ha producido. Y es que el nuevo churri de Chabelita, el boxeador y músico Omar Montes, ha visitado el plató de 'Viva la vida' para promocionar su último single, con el que promete hacernos mover el esqueleto. Hasta ahí todo bien. La cosa es que el artista se ha venido arriba y, contra todo pronóstico, se ha atrevido a sentarse, durante unos minutitos, con los colaboradores del espacio para dar la cara y defender como el que más a su querida novia, Chabelita. Un gesto de lo más romántico con el que ha demostrado lo muy enamorado que está de la hija de la tonadillera, ¿qué ha dicho?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Completando su look de calle, con una gorra de lo más molona y un collar que debe pesar una barbaridad, la actual media naranja de Chabelita ha explicado que ella no se corresponde con la imagen que de "chica promiscua y fiestera" porque "ahí donde la veis, tiene muchas cosas buenas". Aunque, según Omar, no todo es perfección en su chica porque "lo que ella lleva mal son las cuentas, porque dice que llevamos mes y medio". Y es que el artista afirma que llevan juntos, nada más y nada menos, que cuatro meses. Una afirmación que ha desatado las risas entre el público.

Telecinco

Aunque no todo han sido risas. La cosa se ha puesto de lo más seria cuando Sofía Suescun le ha sacado el tema de la infidelidad. Algo a lo que Omar ha salido airoso diciendo: "En verdad, no es cierto del todo. En las distintas etapas de tu vida, vas cambiando de pareja y ella, a lo mejor, ha tenido parejas que no la han respetado. Pero a mí sí".

GSR

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la cosa no ha acabado aquí, sino que ha seguido. La que fuera ganadora de 'Supervivientes' también le ha recordado que Isa Pantoja había dicho que Alejandro Albalá había sido su novio más guapo hasta la fecha. Unas palabras que poco, o nada, parecen importarle al actual churri de Chabelita puesto que ha descolocado a la mismísima Suescun respondiéndole con ironía máxima: "Sí, da gusto verle".

G3

Sea como fuere, que el músico haya tenido la valentía de dar la cara por su chica en Telecinco, demuestra que su relación con la reina de las exclusivas va muy pero que muy en serio. ¡Ah! Y si se pensaban que el cantante revelación estaba con ella por el apellido... ¡se equivocaban! Y es que el mismísimo Omar ha dicho: "El apellido es lo que menos me importa porque ella es Pantoja pero yo soy Montes". ¿Entrará el artista a la casa de 'GH VIP 6' para pedirle matrimonio?