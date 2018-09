Kiko Matamoros estuvo con Carmen Snake el día después de su separación

El divorcio de Kiko Matamoros y Makoke está dando mucho que hablar. Si ayer su hijo Diego Matamoros desvelaba todas las supuestas infidelidades que había cometido la pareja a lo largo de sus 20 años de relación, ahora ha sido una de sus supuestas amantes la que ha destapado su relación con el colaborador de 'Sálvame'. El programa 'Socialité' se ha puesto en contacto con Carmen Snake, una bailarina con el que Kiko Matamoros podría haber mantenido un encuentro en Benidorm, justo el mismo día que el colaborador de 'Sálvame' hizo público su divorcio. Así lo ha desvelado ella misma a través de una conversación telefónica con el programa que presenta María Patiño.

"Kiko Matamoros me llamó y me dijo que iba a estar en Benidorm en un bolo. A mí el siempre me ha dado mucho morbo así que decidí reunirme con él", ha comenzado diciendo Carmen para luego afirmar que el colaborador de 'Sálvame' estuvo muy cariñoso con ella. ¡Y todo esto en público!

"Lo que más me sorprendió es que Kiko me dio un beso en la boca delante de todos para saludarme", comentó Carmen Snake. La bailarina dijo que ella lo primero que hizo fue preguntarle por Makoke y él le hizo un gesto como que daba igual, que estaba en Madrid y que no pasaba nada. La bailarina comentó que "ahí no se durmió en toda la noche y que hubo más que besos. Fue de la noche del 11 al 12 de agosto". Y claro, ella encantada porque Kiko Matamoros le atrae mucho confesó.