La situación en la vida de Anita matamoros ha dado un vuelco de 180 grados desde que cumplió los 18 años: la prensa anda detrás de ella para saber más sobre su vida, ya que ha sido una cara desconocida hasta entonces; sus padres han pasado de tener una fuerte relación de 20 años (con 2 de matrimonio) a romper casi de buenas a primeras; su hermano Diego ha aireado los secretos de alcoba de Kiko y Makoke... y todo ello mientras su madre está encerrada en la casa de GH VIP 6, por lo que no es de extrañar que Anita haya pasado a la primera línea de los medios de corazón. Sin embargo, ella, como influencer, sabe que todo eso es normal, por lo que durante la presentación de la nueva colección de la marca Highly Preppy a la que acudió, no dudó en hablar y opinar de todo lo que acontece en su vida...

De hecho, su madre como concursante del reality de Telecinco fue uno de los temas estrella, y ella lo tenía claro: "La he visto y ha estado súper bien. Fenomenal. Ya tengo ganas de volver a verla", manifestó con una sonrisa, que se borró rápidamente cuando salió el tema de la separación de sus padres: "Ya sabéis que yo ahí no me meto...".

Anita, por otro lado,está de lo más feliz con su operación de reducción de pecho, que, según ella, va estupendamente y está súper contenta con ella, está cicatrizando muy bien y casi ha recuperado su vida normal. Como también está contenta, aunque nerviosa, con su próxima marcha, y es que está a punto de empezar su primer curso universitario nada menos que en Milán: "Ya está todo preparado, el problema va a ser cuando tenga que hacer las maletas, que no sé cómo lo voy a meter todo", afirmó.

El evento de la firma de moda fue seguido con interés por Anita, pero no fue la única: tampoco se quisieron perder el 'sarao' Lara Dibildos (que confirmó seguir soltera) o Arancha de Benito. Tampoco Raquel Martín, de GH 16, que señaló ser una firme defensora de Suso Álvarez en GH VIP 6, con el que tuvo un pequeño romance en 'GH 16', aunque, según ella, “nuestra historia no continuó porque no era el momento".

También Anna Barrachina quiso pararse a hablar con la prensa, y dijo haber apartado su carrera como modelo para estudiar Marketing en Madrid, además de hablar de su padre, Álvaro Muñoz Escassi: "Veo a mi padre muy feliz", afirmó, a pesar de que él mismo tuvo que desmentir haberse casado con Carmen Matutes e incluso tener una relación (aunque les hayamos visto en varias ocasiones en una actitud de lo más cariñosa...).