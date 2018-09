Rym no pasa por su mejor momento, la que fuera tronista de 'MYHYV' explicó a sus fans en su canal de Youtube que se operó hace tres años en Marruecos, y que quedó encantada porque le quedó muy natural; sin embargo, se sentía incómoda: "Como yo me veo todos los días, pues no me daba cuenta y mi chico tampoco. Pero cuando vi a mi mejor amiga, a la que hacía un tiempo que no veía, ella sí se dio cuenta y me dijo que tenía un problema porque tenía un pecho más grande que el otro". Muy preocupada, acudió al médico para solucionarlo. Este le dijo que no era grave pero sí había que intervenir, y es que: "La derecha se ha movido y la izquierda se ha deshinchado. Una catástrofe".

Como ya explicó: "He pensado operarme a finales de octubre porque voy a lanzar un proyecto, del que aún no quiero contar mucho, a finales de noviembre y quiero estar recuperada y con fuerzas. No puedo operarme ahora mismo porque me estoy sacando el carnet de conducir". Pero ha tenido que cambiar sus planes porque ¡ya no aguanta más! Por eso, contó en su sección de stories de Instagram que se marchaba al hospital para realizarse el preoperatorio: "En el vídeo que subí explicando mi problema os dije que me quería operar a finales de octubre porque quiero pasar primero el examen de conducir pero es que necesito pasar esto ya, ¿me entendéis? Lo he cambiado todo por todo esto".

Lo que más le preocupa es el post operatorio, como ha contado a sus fans. El motivo principal es que después de pasar por quirófano tiene que esperar al menos 6 meses para quedarse embarazada "porque los pechos crecen, el músculo aumenta y la prótesis se puede mover". Recordemos que la joven perdió los gemelos que esperaba el pasado mes de mayo, dejándola sumida en una profunda tristeza.

Finalmente, la operación será el 2 de octubre y no el 3, como había dicho en un principio: "Estoy en la clínica y me acaban de anunciar que adelantan mi operación al 2 de octubre. Me gusta este número". Desde Qué Me Dices! le deseamos mucha suerte.