Paulina Rubio sigue siendo un huracán y por donde pasa va dejando un torbellino de declaraciones que no siempre son favorables. Durante su último viaje a España, donde presentó su último disco, 'Deseo', y ejerció de madrina en la nueva edición de 'Tu cara me suena', supimos que la cantante tiene problemas con su ex, Gerardo Bazúa, por el pequeño Eros, al que el mexicano no ve desde unos cuatro meses, según ha confesado. ¿Te suena la historia? Problemas con su ex por la custodia de su hijo... ¿Estamos ante un nuevo caso 'Colate Vallejo-Nágera'? Hay que recordar que el empresario español, ahora afincado en Miami, estuvo varios años pleiteando con la diva mexicana por la custodia de Nicolás Andrea de 8 años.

Agencias

El huracán mexicano conoció a Gerardo Bazúa en 'La Voz México' en 2012, donde ella era coach y él concursante. Pese a la diferencia de edad, (15 años de diferencia), se enamoraron y vieron un tórrido romance con muchos altibajos que duró cinco años. De esa relación nació Eros, en marzo de 2016. Y es precisamente por el pequeño por el que están enfrentados. Su relación se ha deteriorado tanto desde que se separaron a finales de 2017 que Bazúa asegura que lleva cerca de cuatro meses sin ver a su hijo. Acusaciones a las que la diva no ha querido responder y solamente se ha limitado a decir: "Mi deseo es conciliar".

Durante su viaje a España, Paulina Rubio visitó a Pablo Motos en ’El Hormiguero’. Cedidas

Aprovechando el viaje a España de Paulina, que sorprendió a todos con un rostro bastante hinchado debido probablemente a sus últimos retoques estéticos, Gerardo ha utilizado su Instagram para atacar a la cantante. "Tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Ahora que sé que estás en España y me entero por los medios de comunicación. No es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Pero créeme, pronto estaremos juntos" . Tras la polémica, Bazúa, arrepentido, ha borrado estas declaraciones de su Instagram. Eso sí, ahora amenaza con emprender acciones legales.

Mientras tanto, Paulina, ajena a los comentarios, sigue con su particular promoción y tuvo una primera toma de contacto con 'La Voz', también de Antena 3, donde será la cuarta ‘coach’. También fue la estrella en la cena de nominados de Los 40 Music Awards, en Madrid.