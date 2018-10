Belén Esteban se posiciona en el enfrentamiento entre Sofía Suescun y Chabelita

Momento de máxima tensión en 'GH Vip: El debate' entre dos de las colaboradoras y, cómo no, Chabelita, que –queriendo o sin querer– acaba siendo la protagonista de todos los saraos (dentro y fuera de la casa). La hija de Isabel Pantoja y Sofía Suescun discutían sobre si es bueno hacer 'bolos', o no. Mientras la ganadora de la última edición de 'Supervivientes' decía que sí, y defendía su postura, Chabelita no estaba tan de acuerdo. "Es igual de lícito hacerte un bolo que un 'Deluxe' hablando de una madre para llevárselo (el dinero) calentito", alegaba Suescun. Y ha sido en este momento cuando ha entrado la tercera en discordía: Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' ha dado su opinión tras escuchar a Sofía y se ha posicionado claramente del lado de Chabelita.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

"Mira, ella ha rajado de su madre como tú de tu padre", afirmaba Belén. Unas palabras con las que tocaba la fibra sensible de Sofía que se acercaba a Belén y Chabelita para contestar. "No puedes comparar. Su madre es una señora que ha buscado lo mejor para ella y mi padre no. No puedes ir por ahí Belén, no puedes ser tan rastrera. No tienes ni idea de la vida que he llevado yo con mi padre", sentenciaba la novia de Alejandro Albalá antes de volver a sitio y romper a llorar.



Telecinco

La cosa no acababa ahí. "¿Perdona, rastrera yo?", le recriminaba Belén. Mientras Chabelita por fin decidía salir de su silencio y se manifestaba: "Yo nunca he hablado mal de ti porque no te conozco y tú a mí sí me has faltado el respeto. No he hablado de ti nunca". Pero Sofía le recordó que estaba equivocada...

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Qué no? En tu vídeo de presentación, decías que Alejandro Albalá tenía que hablar de ti porque yo no interesaba y fíjate si no interesas que has sido la primera expulsada. Y yo he ganado dos realities", declaraba Sofía.

Chabelita zanjó las discusión deseándoles lo mejor a Sofía y Alejandro: "Realmente lo superé hace un año. Yo solo quiero que seáis felices".