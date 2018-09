¡Nada más lejos de la realidad! La enemistad entre Cardi B y Nicki Minaj sigue intacta. Nada de fumar la pipa de la paz. La guerra entre ellas sigue declarada y más tras su bochornosa pelea que terminó con vestidos rotos y algún chichón. Cada una ha sacado partido de la mejor manera posible del triste espectáculo que protagonizaron en la fiesta de la revista Harper's Bazaar durante la Semana de la Moda en Nueva York. Y es que las divas del rap olvidaron su 'divismo' y... ¡llegaron a las manos! Bueno, a los tacones. La pelea fue tal que tuvo que intervenir la policía para separarlas.

Nicki Minaj se presentó al evento con un vestido ’animal print’ de cola a juego con sus zapatos, del mismo estampado. GTres

El motivo que desencadenó la pelea, según el portal TMZ, fue que Minaj le recriminó a Cardi estar en la fiesta en lugar de cuidar de su hija. Eso provocó una reacción desmedida en su rival que le lanzó hasta su tacón de Dolce&Gabbana. La organización tuvo que intervenir y expulsarlas de la fiesta. En sus redes sociales, cada una se despachó a gusto, sobre todo Cardi, que se explayaba en su Instagram: "He dejado que me menosprecies, dejé que intentaras parar mis trabajos. Te he dejado contar demasiadas mierdas sobre mí. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, o cuando pones en duda mi capacidad para cuidar de ella... ¡¡Ahí sobrepasas todos los límites!!".

Minaj, por su parte, confesó "lo humillada y mortificada" que se sintió por la pelea que protagonizó y que terminó con vestidos rotos, algún que otro chichón y la ¡intervención de la policía de Nueva York! Pero si creíais que tras la tormenta llegaba la calma, os equivocáis, porque el temporal arrecia entre ambas. Y de nuevo las redes sociales son su campo de batalla. Otra vez ha sido Cardi B quien ha dado el 'primer golpe' y ha ironizando sobre la famosa pelea. ¿Cómo...?

...pues subiendo a su Instagram esta foto de una pequeña vestida con un modelo casi igual al de Dolce&Gabbana que ella llevaba la noche de marras, donde ha escrito este sarcástico comentario: "She forgot the knot" ('Ella ha olvidado el golpe'), haciendo referencia al que recibió por parte de Minaj. La publicación ha alcanzado más de dos millones y medio de 'likes'. Si creíamos que su altercado podría suponer un punto de inflexión en su particular guerra, después de esto. ¿Qué contestará Nicki Minaj?