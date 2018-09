Chabelita se sincera con Makoke sobre Dulce y su madre

¡Chabelita ha abierto la caja de Pandora! Y eso que no sabe nada de la 'Pantollamada' o el 'Pantojazo' como se conoce la llamada telefónica de su madre, Isabel Pantoja, a 'Sálvame' el pasado viernes, y que ya es historia de la televisión. En esa llamada, la tonadillera se desahoga y asegura que no le gusta el estilo de vida de su hija, y mucho menos que Dulce, su ex empleada del hogar, esté a su lado. A la niñera la culpa de muchos de los problemas de Isa, y sobre todo de haberla alejado de ella y del resto de la familia. Dulce no se hizo esperar y habló con el programa para poner a caer de un burro a la que fuera su jefa, como era de esperar. Una guerra sin cuartel en cuyo centro está Isa.

Pero, Chabelita no sabe nada de este hito televisivo y aún así le ha dado por hablar del tema... Ha sido Makoke quien ha sacado el tema en el jardín. Mientras Isa peinaba su melena a lo Ariel en 'La Sirenita', la ex de Matamoros le preguntaba por qué decidió que Dulce fuera la madrina del bautizo de su hijo Albertito si eso iba a sentar fatal a su madre. La respuesta es épica: "Yo sabía desde el primer día, desde que nació Albertito y se lo dije que ella iba a ser la madrina".

Telecinco

Aunque deja claro que "no es motivo para no asistir ni llamarme para felicitar a mi hijo", añade como una bomba Isa. Tal y como explica, no es excusa ya que cuando ella va a Cantora "también tengo que aguantar cosas..."

Chabelita: "No creo que mi madre me llame"

Y es que Isabel Pantoja siempre va a ser la abuela pero ella no quería que fuese la madrina de su retoño. ¿Cómo le habrán sentado estas palabras a la cantante? Imaginamos que no muy bien si tenemos en cuenta todo lo que soltó por la boca la semana pasada en directo...

Telecinco

Makoke le pregunta si cree que su madre va a ir a recibirla a plató cuando llegue a su fin esta aventura en Guadalix, pero Chabelita haciendo gala del sarcasmo dice: "Sí, sí... va a venir. No creo ni que me llame". Unas palabras que llegan al corazón de la ex azafata del Telecupón que le aconseja que sea ella quien de el primer paso para un acercamiento. ¿Cómo? Entrando al confesionario y ofreciéndole a su madre una muestra de cariño. Al principio Isa ha valorado el consejo pero del dicho al hecho hay un trecho.

En cuanto a la relación entre su madre y Dulce, aclara que directamente no se llevan, y que ella no habla de eso con la que fuera su niñera.