Tamara Gorro se ha convertido en el nuevo fichaje del programa presentado por Susanna Griso en Antena 3, cambiando así su vinculación desde hace años con la cadena rival, Telecinco. Este martes se ha debatido sobre la gestación subrogada, tema de la que ella es defensora a capa y espada, y es que recordemos que su hija Shaila nació a través de este método. Tamara, además, ha convertido esta lucha en algo más allá de lo personal y es el altavoz de muchas familias que necesitan recurrir a la gestación subrogada para tener hijos. Sin embargo, esta defensa no es compartida por todas las personas y hoy ha tenido que hacer frente a una de sus más firmes detractoras: la política Carolina Bescansa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Las dos han chocado en todo lo que hablaban. La diputada le ha preguntado "cuántas mujeres que no estén en una situación de necesidad económica extrema accederían a ser madres gestantes por otras mujeres", añadiendo que un vientre de alquiler en Estados Unidos cuesta entre 200.000 y 250.000 euros. A lo que Gorro le ha respondido muy pero que muy molesta, y negando la mayor: "No, lo he hecho yo en Estados Unidos. Hay que informarse".

Antena 3

Tampoco se han puesto de acuerdo en cuanto a los términos. La política ha hablado de "vientres de alquiler", algo "feo" para Tamara, que le ha echado en cara la expresión "madres gestantes". "Es que no son madres. No empecemos mal. ¿Ves? Ahí falta información. Madre soy yo, es mi hija biológica. Es mujer gestante. Es que nos ofende", ha respondido la mamá molona.



Tamara: "No te voy a tolerar que tú insinúes que yo estoy prostituyendo a una mujer"

Pero cuando la cosa ha empezado a calentarse ha sido cuando Bescansa ha comparado la gestación subrogada con la prostitución. Tanto Tamara como el resto de colaboradores se han echado las manos a la cabeza. "Lo que digo es que pongamos el acento no solo en las madres que adoptan, sino también entre las madres que gestan, que son mujeres como todas las demás y que este debate no se parece al del aborto, sino al de la prostitución. Porque las mujeres que aceptan gestar para otras son, en su mayoría, mujeres que se encuentran en situaciones económicas gravísimas", ha dicho la diputada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Indignada, Tamara le ha contestado rotundamente: "No te voy a tolerar que tú insinúes que yo estoy prostituyendo a una mujer, porque eso es un delito. Y yo no soy ninguna delincuente". Para luego advertidle: "Cuidado con las palabras".



Y tú, ¿a favor de quién estás? ¿Team Gorro o team Bescansa?