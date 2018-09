Maite Galdeano no está atravesando por su mejor momento. Tanto es así, que, hace tan solo unas horas la mediática madre de Sofía Suescun tuvo que ser ingresada de urgencia debido a la grave enfermedad que padece y que la tiene ‘apartada’ de la televisión. Ante esta triste noticia, durante el transcurso de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, Jorge Javier Vázquez quiso interesarse por el estado de salud de la navarra, preguntándole directamente a su hija, presente en el plató en calidad de colaboradora. “Está bastante mal. No sé si estará viendo esto algún hematólogo, pero tiene un nivel de sangre con un millón y medio de plaquetas”, comenzó diciendo la ganadora de ‘Supervivientes 2018’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Es una enfermedad muy grave, la verdad. Ya lo explicará ella. Está en una situación muy grave y le tuvieron que sacar medio litro de sangre. Tiene una enfermedad que la suele tener gente muy mayor, a partir de 60 años. Está muy mal”, continuó diciendo Suescun a punto de romper a llorar.

“Me la voy a traer conmigo a Madrid porque lo único que quiere es estar conmigo, que la arrope, que la quiera. Y, sinceramente, mucha gente me dirá que no me apegue tanto a mi madre, pero para mí ella es un caso aparte y va a estar conmigo hasta el final. El novio que no la admita… ¡para su casa! Mi madre, es mi madre”, aseguraba visiblemente emocionada Sofía. ¿Le estará enviado un claro mensaje a Alejandro Albalá? ¿Seguirá el ex de Chabelita sin aceptar la ‘grata’ compañía de Maite?

Telecinco

Tal y como desveló Sofía a través de su cuenta de Instagram, Maite Galdeano fue ingresada de urgencia en un hospital de Navarra. En los vídeos que compartió Sofía en sus Stories podíamos ver a una Maite cansada, agotada y muy pero que muy enfadada. "Lo que le están haciendo pasar a mi madre es inhumano", denunciaba la novia de Alejandro Albalá.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A la espera de conocer de boca de la protagonista el parte médico, cabe recordar que Galdeano padece fibromialgia, enfermedad que comparte con María José Campanario. "Estoy retirada porque estoy muy enferma, más que la Campanario. Tengo las fibromialgias más altas del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical, cefalea tensional, hernia de hiato... También me han diagnosticado depresión, por lo tanto, la psiquiatra está venga a mandarme pastillas", señaló Galdeano en una ocasión.