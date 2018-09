Si hay alguien es adicta a los cambios de look, esa es Lady Gaga, pero hoy no venimos a hablar de ella, sino de alguien a quien le encanta cambiar de peinado tanto (o más) que a la de Nueva York: Bea Retamal. La ex gran hermana y su churri, Rodri Fuertes, han querido compartir con sus seguidores su nuevo cambio de look, y es que con el fin del verano y la llegada del otoño, los dos han querido sorprender a sus seguidores con un cambio radical... aunque uno más que otro, todo sea dicho, y es que, mientras Bea es muy atrevida con sus cambios, Rodri prefiere mantener su pelo en un corte y color "cómodos" y algo más tradicionales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

En su último vídeo para MTMad, en su canal 'Rodéanos', vemos cómo la pareja se acerca a una céntrica peluquería para cambiarse el look... y lo primero que le hicieron a ella fue ¡cortarle TODAS las extensiones! Donde otra persona estaría llorando por el cambio radical, a Bea se le veía de lo más feliz al volver a su pelo corto. Pronto llegó la decoloración y el tinte para acabar sorprendiendo... ¡con un color tan llamativo como el naranja! ¿Os gusta?

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Rodri, por su parte, decidía repasar su corte previo y retocar raíces y reflejos. Tan guapo como acostumbra.

Mediaset

Este no es el único cambio al que se han sometido, ya que ambos han cambiado de look una y otra vez desde su salida de la Casa de GH 17, y en especial ella:

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por otro lado, esta misma semana los dos quisieron hacer públicos sus cambios estéticos, que no han sido pocos: en uno de sus últimos vídeos para 'Rodéanos', Bea confesaba que, el verano anterior a entrar en GH 17, se había operado los pechos, ya que siempre tuvo un gran complejo al estar "plana", mientras que tras su salida de la Casa, decidió ponerse ácido hialurónico para rellenarse los labios.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por su parte, Rodri no se queda atrás: a pesar de estar aún en la veintena, el madrileño tiene unas profundas líneas de expresión en la frente que trató de corregir con ácido hialurónico, aunque ahora ha confesado utilizar un rodillo facial para suavizarlas. Por otro lado, y temiendo quedarse sin pelo como su padre, hace unos meses empezó a inyectarse un líquido en el cuero cabelludo para fomentar el crecimiento del pelo. Vamos, que los dos son guapos de forma natural, ¡pero también con ayudita de su doctora estética!