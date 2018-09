Belén Esteban ha vuelto a dejarse querer por Telemadrid. En medio de la vorágine creada en torno a su futura boda, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a pisar la cadena autonómica para acudir como invitada al programa ‘Aquí hay madroño’. Hacía 17 años que la mediática estrella no se dejaba ver por allí, pero la estrecha relación de amistad que mantiene con el presentador del espacio, David Valldeperas, quien fuera director de ‘Sálvame’, ha hecho que se obre el milagro. “Ya sabes que he venido porque no puedo negarte nada de lo que me pidas”, le confesó Esteban a Valldeperas. ¿No habrá influido también que ambos programas sean de la misma productora?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telemadrid

La ganadora de ‘GH VIP’ aprovechó su visita al programa para ofrecer nuevos detalles sobre su futura boda con su novio… ¡Y eso que todavía queda casi un año! Después de dejar claro lo mucho que quiere a su ‘Miguel’, confesó que hay mucha gente que se está autoinvitando a su boda. “Hay gente que me ha pedido que la invite a mi boda y he dicho que no”, afirmó.

“Tengo pruebas y no voy a decir nombres porque me parece feo y tampoco quiero generar polémica”, añadió. Y es que Belén entiende que alguna gente se dé por invitada porque ella conoce a muchísimas personas, pero como es normal, no hay sitio para todos y quiere celebrar un día tan especial con sus más allegados. Di que sí, ¡que si no aquello va a parecer la boda de Lolita!

Telemadrid

La de San Blas guarda una estrecha relación de amistad con Ágatha Ruiz de la Prada, convirtiéndose en los últimos meses en su principal valedora. Pese a ello, tiene bien claro que no quiere dirigirse al altar con un vestido decorado con ‘estrellitas’ y ‘corazoncitos’… “Tengo muy claro cómo va a ser mi vestido de novia, pero, aunque me llevo muy bien con Ágatha Ruiz de la Prada, no va a ser ella la que va a diseñar mi vestido”, señaló.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La música en un evento de estas características es un elemento muy importante, por lo que se espera que en la boda de Belén haya alguna que otra actuación en directo. Después de que acudiera al último concierto en Madrid de Maluma y tuviera la oportunidad de reencontrarse con él, se rumoreó que le había pedido que actuara en su boda. “Nada, nada… Es todo mentira, conozco a Maluma de hace dos años, pero nada más”, contestó entre risas.

Telemadrid

El momento emotivo de la entrevista llegó cuando emitieron un vídeo recopilatorio de algunas de sus intervenciones en Telemadrid. Por aquel entonces, nada más separarse de Jesulín de Ubrique, Belén tenía tan solo 26 años y aseguraba no tener pensamiento de trabajar en televisión… “Estoy muy contenta con todo. Mi vida ha cambiado muchísimo, pero a mejor”, indicó al ver las imágenes, en las que aparecía en compañía de Terelu Campos o Víctor Sandoval.