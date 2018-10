Barcelona acoge la Paulaner Oktoberfest Bier y hasta allí se ha desplazado la actriz Andrea Duro, que ha ejercido de madrina del evento junto al capitán de la selección de Rugby de España y último expulsado de 'MasterChef Celebrity 3', Jaime Nava. Andrea es una actriz que crece y crece como la espuma gracias a sus interpretaciones en series tan conocidas como 'La Catedral del Mar' y 'Velvet Colección'. Aprovechamos para charlar un poco con ella sobre el amor, la amistad y el trabajo. La actriz reconoce que tiene 'Física y Química' con sus compañeros de reparto en 'Velvet Colección'. "Es una gran familia y lo digo en serio. Había compañeros de reparto que conocía de haber trabajado con ellos en otras series, también he tenido de actuar por primera vez con muy buenos profesionales. Me he sentido cómoda en todo momento", declara Andrea, a la que le gustaría que "Marie (su personaje) y Jonás fueran padres. Sería el final perfecto para nuestra historia de amor". Eso sí, lo de vestirse de novia en la vida real no lo tiene tan claro: "Eso lo veo bastante complicado la verdad (risas). Yo ahora me centro solo en el trabajo".

Andrea Duro brinda con Jaime Nava, capitán de la selección de Rugby de España y concursante de ’MasterChef Celebrity 3’. Jordi Bardajil BCN

De todos sus compañeros, se queda con Marta Torné, Adrián Lastra y Marta Hazas, con los que más relación tiene y con los que organiza alguna quedada. También desmiente que tenga una relación más allá de la amistad con el actor Fernando Guallar. "Le tengo mucho cariño. Hace poco me emparejaron con él y nosotros no tenemos nada. Solo amistad", sentencia Andrea.

Afirma no tener tiempo para el amor y estar centrada en el trabajo, pero de vez en cuando le pido matrimonio a su compañero de profesión y amigo, Maxi Iglesias. "Lo seguiré intentando siempre y hasta que no lo consiga, no pararé (risas). Maxi es muy amigo mío, nos conocemos desde hace muchos años. Vivimos juntos una de las experiencias más grandes de nuestras vidas como fue la serie 'Física o química'. Estuvimos un tiempo sin vernos y ahora hemos podido retomar más el contacto. Por fuera es muy guapo, pero por dentro mucho más. Lo de casarnos es una broma que solo gasto yo (risas)", comenta la actriz, que ya ha pasado página a su relación con el futbolista Javier Hernández 'Chicharito'.

"No estoy pendiente de sus redes sociales, tengo muchas cosas que hacer. 'Chicharito' es una persona a la que le tengo mucho cariño, fui muy feliz con él todo el tiempo que duró la relación y deseo que sea feliz con su chica (la influencer australiana Sarah Kohan).

Andrea dice haberse vuelto menos impulsiva con el tiempo y valorar las "críticas constructivas. Las que ya no son tan constructivas las llevo bien. Son inevitables para un personaje público como yo que me expongo en las redes sociales. Hasta el momento me siento afortunada de tener pocos haters. Y si me molestan, siempre tengo la opción de bloquear el perfil de la persona y problema resuelto".