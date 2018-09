El Maestro Joao confirma su relación con Pol Badía

Amor Romeira hizo saltar la libre. Hace unos días, la canaria compartió a través de sus Stories de Instagram un vídeo en el que aparecía el Maestro Joao y Pol Badía, concursante de ‘Gran Hermano 2017’, cogiditos de la mano mientras daban un tranquilo paseo por la calle Fuencarral de Madrid, una de las más concurridas de la capital. Un encuentro ‘fortuito’ que se saldó con el vidente haciendo caras de asombro cuando se dio cuenta de que habían sido ‘cazados’ por la ‘gran hermana’ (de la reacción de Pol y de sus capacidades interpretativas es mejor no hablar…). El caso es que todo terminó con los dos siguiendo con su marcha, pero más separaditos el uno del otro. ¿Nos encontramos ante el inicio de un idílico romance o ante un montaje en toda regla?

Ya es casualidad que Amor se topara con ellos de esta guisa por la calle, pero ella misma asegura que lo único que pensó es que estaban grabando un montaje y que quería reventárselo. "Mi amiga me dijo 'el Pol no sabe qué hacer ya para salir en la tele' y yo me quedé en shock. Está claro que es algo muy raro, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera", declaró al portal ‘Outdoor’.

En el estreno de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, Jorge Javier se interesó por saber quién era el ‘amigo especial’ que le había hecho recuperar a Joao la ilusión en el amor. El vidente se hizo de rogar y parecía no querer hablar del tema, por lo que tuvo que ser Carolina Sobre quien diera pistas sobre el ‘rollete misterioso’, indicando que se dedicaba al 'pressing catch' y que había participado en 'GH’. ¿Se necesitaba algún dato más para desvelar su identidad?

"Dilo, si estás encantado de decirlo", le animó Laura Matamoros. “Pilarita seguro que no va a ser. ¿A quién has catado de ‘GH’?”, añadió Nagore. Y es que los presentes se pusieron pesaditos con el tema, por lo que el concursante de ‘Supervivientes 2018’ dejó caer un mensaje ‘velado’. "Ay Pol-favor [...] Me ha hecho una llave inglesa", dijo el Maestro Joao entre risas, lo que parece ser una confirmación de lo que sea que tengan. Cabe recordar que Pol Badía, durante su estancia en la casa, protagonizó un agitado romance con Adara Molinero al mismo tiempo que muchos señalaban que tonteaba con Miguel Vilas, quien ahora se hace llamar Mari Carmen…