¿Qué es lo primero que ha hecho Anita Matamoros en Milán?

Lleva solo unas horas en Milán, pero la hija de Kiko Matamoros y Makoke ya está súper adaptada a su nueva vida. La influencer pasará una temporadita en la ciudad italiana donde va a estudiar Comunicación y Moda, enfocado al Marketing, y tras protagonizar una despedida llena de lágrimas en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Anita Matamoros ha aterrizado en Milán. El día estaba algo lluvioso pero eso no ha sido impedimento para que la joven saliera a dar un paseo y 'conocer' a sus nuevos vecinos. Anita ha compartido con sus seguidores sus primeras horas en Milán. "Ya estoy en mi nueva casa, vivo sola. ¡Es súper raro! De vivir con seis personas a estar sola...", comentaba emocionada.

Lo primero que ha hecho, cómo no, ha sido deshacer las maletas y colocar todos sus trapitos y complementos, porque lo que es en comida y en llenar la despensa se ve que la hija de Makoke no pensó mucho, tanto que buen entrada la tarde aún no había comido. "He deshecho ya las maletas y no tengo nada en la nevera ni en la despensa así que me voy a hacer la compra", explicaba Anita.

La joven ha compartido cómo ha sido su aventura en el súper y cómo llenaba el carro de la compra con productos básicos como leche, pan de molde (de la marca blanca del súper), galletas, café...

Hecha la compra, Anita se zampó unos noodles preparados y consultó con sus seguidores: "¿Comeré esto todos los días o cocinaré?". El tiempo lo dirá...

En sus primeras 24 horas en Milán, Anita también ha compartido su primera imagen en la ciudad. Y no ha escogido un entorno cualquiera. La influencer ha posado en la Piazza del Duomo, uno de los lugares más representativos de su nueva city.

Atrás han quedado las lágrimas que derramaron Anita y su madre, Makoke, en su reencuentro en 'GH Vip'. Ahora comienza una nueva vida para la influencer y sus vecinos, que ya la han sufrido. Y es que a la hija de Kiko Matamoros le encanta poner la música a tope y emular a sus cantantes favoritas, como Rihanna. "Estos vecinos no saben lo que les ha tocado", comentaba en un vídeo en su Stories, mientras se escuchaba a todo volumen el tema 'Hate That I Love You' y se veía a Anita emulando a la cantante de Barbados.