Estaba claro que Miriam Saavedra y Mónica Hoyos no van a ser, al menos por el momento, las mejores amigas en 'GH VIP 6'. La entrada de Saavedra a la casa de Guadalix sentó como una auténtica patada en el estómago a Hoyos, y su primer encontronazo en convivencia no ha tardado en surgir. Después de la gala 'Límite 48 horas', las exs de Carlos Lozano se enfrentaron. ¿Por qué? Por un comentario jocoso de Aramís Fuster. La máxima autoridad bromea diciendo que va a encerrar a Miriam en el confesionario para ver si pueden pasar una noche decente. Y añade: "La atamos y encerramos en la playa". A lo que Mónica responde: "Por mí bien". Saavedra, que tiene la antena puesta todo el día, escucha a su archienemiga y forma el lío: "A ti no te permito no vayas por ahí. No te estoy buscando, no quiero malos rollos".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Antes de que comenzara la tercera guerra mundial, Chabelita y Aramís se llevan a Miriam al confe, que sabe que tiene que hacer oídos sordos a este tipo de situaciones. Con su desparpajo natural, la bruja le dice: "Hacer oídos sordos... te voy a dejar sorda a ti de un tortazo".

Telecinco

Ya dentro del confe, Miriam reconoce que salta a la mínima pero "estamos convivencia y yo soy así". A punto de romper a llorar desesperada, Aramís suelta: "No empecemos con los llantos", para rematar así: "Baja el tono, estás completamente perturbada". Estas palabras han provocado la risa del plató de 'Sálvame' por la forma en la que se lo dice la bruja, entre madre y amiga.

Telecinco

Miriam asegura que Mónica la detesta –como si fuera algo que no supiéramos– y que cualquier comentario que haga hacia su persona le va a sentar mal y "voy a saltar".