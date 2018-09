La gala de estreno de la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ no ha estado en boca de todos ni por las actuaciones, ni por los concursantes, ni tan siquiera por el estreno en la mesa del jurado de Ana Torroja. La verdadera protagonista de la noche fue la directora de la Academia, Noemí Galera, quien supo aprovechar al ‘máximo’ cada una de sus intervenciones. En un momento de la noche, mientras hablaba con Roberto Leal a través del plasma, la famosa directora de casting hizo una apreciación sobre su aspecto que podría ponerle en contra a una de las artistas más queridas y valoradas de nuestro país…

“Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater”, señaló al no estar muy contenta con la imagen de ella misma que le devolvía el monitor. Sus palabras despertaron caras de asombro entre los presentes, incluido Roberto Leal, el presentador del programa. Y parece que algunos se sintieron ofendidos, por lo que a la espera de que nuestra Leticia se pronuncie, más tarde Galera ofreció sus ‘disculpas’ (y no sabemos bien si lo arregló o acabó empeorándolo más…). “Si alguien se ha ofendido por lo de mi bizquez, perdón por existir”, dijo durante otra de sus intervenciones. ¡Con lo guapa que está la artífice de ‘La salchipapa’ después de que se operara su estrabismo! Ya sabemos de una artista que no se va a sentar en la silla rotatorio del jurado…

Otro de los momentazos de la noche se dio después de la actuación inicial encabezada por los chicos de ‘Operación Triunfo 2017’. Allí estaban todos los queridos ‘extriunfitos’, incluida la ganadora de la edición, Amaia Romero, cantando ‘Camina’ después de que Miriam diera un discurso motivador. Entre gorgorito y gorgorito, se creó la magia cuando las cámaras enfocaron a Aitana y Cepeda, que cantaron su parte de la canción mirándose a los ojos y dejando constancia que la química (y el amor) todavía están ahí.

Ya se sabe que Amaia va por libre y sincera es un rato, por lo que dejó a todos en vilo cuando le preguntó Roberto si volvería a entrar en la Academia y ella se tomó su tiempo para contestar. Nuestra cara (y la de todos) era la misma que la de Alfred en ese momento. ¿Estará ya hasta el pirri del programa?

“Buah, no lo sé, es que ahora… Me gustaría muchísimo volver, pero también lo especial es que solo se vive una vez. Entonces claro, si lo viviese otra vez perdería un poco la gracia. Pero bueno, me encantaría volver a vivirlo por primera vez, ¿sabes? Así que sí”, expuso. Menos mal que al final fue correcta y dijo lo que se esperaba de ella…

Entre canción y canción, Roberto Leal habló un poco con los elegidos antes de dar paso a sus vídeos de presentación. Y tuvo su momento ‘tierra, trágame’ cuando le preguntó a la espontánea Alba Reche por su ‘churri’. “Bueno, y tú que dejas atrás familia y pareja... tiene que ser duro. ¿Cómo lo lleva tu pareja?”, preguntó sin saber que estaba metiendo el dedo en la llaga. “Bueno... es que ya no hay pareja”, contestó la alicantina. Al ver el rostro desencajado del presentador, la joven quiso pasar página y quitarle hierro al asunto partiéndose de la risa. “¡Qué guapo, chaval!”, exclamó.

Ana Torroja, maquillada del mismo tono que el de su blusa, parecía más bien Bart Simpson que la mítica vocalista de ‘Mecano’. Pese a ello, calló las bocas de aquellos que pusieron en duda su valía para ocupar el puesto dejado por Mónica Naranjo en la mesa del jurado.

Junto a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, fue dando cera a la gran mayoría de concursantes, tanto es así, que casi los dejan a todos fuera de la Academia. De los cuatro elegidos para pirarse a su casa, tras las deliberaciones de los profesores y el público, Luis y Rodrigo tuvieron que decir adiós a su sueño de entrar en la Academia. ¡Otra vez será! (o no).

El que terminó pasando por los pelos fue Carlos Right, quien parecía que tenía menos posibilidades que el resto al ser el aspirante repescado después de la renuncia de José Antonio, un estudiante de Medicina que rechazó entrar en la Academia para centrarse en sus estudios. De esta manera, la nueva hornada de triunfitos está formada por África, Alfonso, Alba Reche, Dave, Famous, Joan Garrido, Julia, Marilia, Marta, Miki, Noelia, Natalia, María, Damion, Sabela y el mencionado Carlos Right. ¿Quién acabará alzándose con el triunfo?