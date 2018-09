Vaya, vaya, vaya... ¿Qué tenemos aquí? ¡Tamara Gorro confesando sus retoques estéticos y operaciones! La influencer del momento, y mamá molona, como ella misma se autodenomina en redes sociales (y no es para menos viendo sus vídeos, porque nos partimos de risa) ha querido compartir con sus seguidores todos esos retoquitos que se ha hecho desde que se dio a conocer en la tele, y es que ya se sabe que nuestros famosos, al vivir de su imagen, deben estar siempre perfectos. ¿Qué es lo que se ha hecho la Gorro, entonces? No es la primera vez que ella habla de este tema, pero ahora lo que nos ha sorprendido ¡es que admita un retoquito que anteriormente no confesó!

Tamara ha afirmado, como ya sabíamos desde hace años, que se ha operado el pecho. Lo hizo hace 10 años, y está de lo más contenta con sus prótesis. También sabíamos que se había puesto carillas en los dientes para lucir una sonrisa más bonita, blanca y, en definitiva, perfecta. Como veis en las siguientes imágenes, la diferencia es notable:

Sin embargo, hace poco más de dos años, en junio de 2016, y con el canal de YouTube ('El Gorro de Tamara') prácticamente recién abierto, la ex superviviente confesaba que en la cara no se había hecho nada: "Cuando salgo en programas muchas veces me preguntáis si me he hecho algo en la cara, y no me he hecho nada", unas afirmaciones que contrastan con lo que ha dicho en su último vídeo: "Cuando empecé en la tele tenía 19 años, y me dije 'la boca me la veo un poco de periquito'", y añade: "Cuando me fui a Rusia, había un centro estético maravilloso y me aumenté un poquito el labio".

Aunque la diferencia era casi imperceptible, sí es cierto que tenía la boca más jugosa, aunque ahora desconocemos si se ha vuelto a pinchar ácido hialurónico. Eso sí, agradecemos su inmensa sinceridad con sus seguidores, al fin y al cabo ¿qué más da lo que se ponga o se quite si con ello se ve más guapa? ¡Olé por ella!

Tamara, además, ha confesado ser una adicta a los productos de belleza y se cuida la piel a rajatabla con sus mascarillas, cremas, contornos... incluso ha dejado claro que se ha puesto extensiones de pestañas y hasta que una vez se puso un cóctel de vitaminas... pero lo pasó tan mal ¡que dijo 'nunca mais'!