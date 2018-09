Juan Betancourt, el cuerpo 10

A sus 27 años, Juan Betancourt está de toma pan y moja. Con estos pectorales, tatuaje incluido, se paseaba por la orilla de la costa ibicenca. Pero, aunque el cubano le alegrara la vista a más de una, su verano no ha sido fácil. Su relación con Rocío Crusset parecía ir viento en popa, hasta que en el mes de mayo estrenó la temporada estival con su ruptura. No le ha faltado el apoyo de sus amigos, con los que ha pasado buena parte de sus vacaciones. Eso sí, seguro que con ese cuerpazo no le faltan pretendientes.

Con el corazón roto

Mantuvo una relación con Rocío Crusset, hija de Mariló Montero. En 2016 saltaron los rumores sobre su romance, aunque no lo confirmaron hasta un año después. Este mes de mayo Juan dejó a la modelo.

Nuevo amor

Lo más seguro es que Sophie Tatar, tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', fuese la ‘culpable’ de que el cubano dejara a Rocío.

De cine

También ha hecho sus pinitos como actor. Este año se ha estrenado su primera película, 'Las leyes de la termodinámica', en la que debuta con actores como Berta Vázquez o Chino Darín.

Modelo sabrosón

Betancourt participó en la segunda edición de 'Masterchef Celebrity', junto a Patricia Montero y Carlos Baute, entre otros.