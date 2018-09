No sabíamos el tiempo que pasaría hasta que pudiéramos ver a Sofía Suescun vestida de novia... pero ese momento ¡ha llegado! La ex gran hermana ha pasado esta mañana de jueves probándose modelitos para 'el gran día', y lo mejor es que lo ha hecho junto a su churri, Alejandro Albalá. Un poco raro que él esté en ese gran momento, cuando se supone que el novio no debe ver el vestido antes de la boda porque da mala suerte, ¿no? Claro, es que no estaban en una tienda: ¡Sofía es imagen de una firma de novias y su chico acudió raudo y veloz a apoyarla en este nuevo proyecto!

Gtres

Gtres

La pamplonesa ha sido fichada por la firma Luna Novias, que escogió para ella un precioso vestido de corte princesa con tirantes finos, escote en V y detalles de encaje. Un bonito modelo que a ella le sentaba como un guante... y que podría darnos la pista de por dónde irá el estilo de su vestido para cuando se case con Alejandro... si se casan, porque después del corte que él le pegó por teléfono mientras ella estaba siendo entrevistada en el Deluxe ¡fue de campeonato!

Gtres

Eso sí, parece que las cosas entre ambos están de maravilla a juzgar por las tiernas imágenes de los dos en el backstage del acto organizado por la firma y de la última foto que ha colgado ella en su Instagram, de ambos en pelota picada en la bañera de un hotel... vamos, que aquí hay amor ¡y mucha pasión!