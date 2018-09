La guerra entre Alba Carrillo y Laura Matamoros continúa

Alba Carrillo y Laura Matamoros han pasado de ser las mejores amigas a ser enemigas íntimas. Su relación no estaba en su mejor momento pero se ha roto prácticamente del todo tras su tremenda bronca en 'GH VIP: Límite 48 horas'. Hace tan solo unas semanas, todo acabó saltando por los aires después de que la modelo arremetiera contra Kiko Matamoros al conocerse la noticia de su separación de Makoke. Unas palabras que no gustaron nada a Laura, que cargó con fuerza contra la ex de Feliciano, protagonizando una bronca en el plató de ‘Ya es mediodía’. Delante de Jorge Javier Vázquez y de media España, las que concursantes de 'Supervivientes' se pusieron a caldo. Tanto es así, que, durante una de las pausas publicitarias, protagonizaron otro encontronazo. “Que sepáis que en el Instagram del programa hemos colgado integra la bronca que habéis tenido en publi”, anunció Jorge Javier.

Después de este tenso momento, Alba ha acudido a su puesto de trabajo en 'Ya es mediodía', donde ha querido aclarar lo que sucedió: "Lo pasé fatal esa noche, pensé que relación estaba más encauzada pero Laura vino muy combativa". Se ha defendido diciendo que Kiko Matamos ha dicho "auténticas burradas" de ella pero que nunca entró al trapo por su amiga, "pero ahora quizá sea el momento de revisar vídeos". Asimismo, ha querido matizar que si se marchó de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' fue "porque había cosas que no me gustaban".

Ante las palabras de Carrillo, Laura se ha puesto en contacto con el programa para defenderse: “La que debería revisar imágenes tuyas soy yo. A ver si la querellita o la demandita te la vas a llevar tú. Lávate la boquita”. Además, le ha dicho que no sabe cómo pudo trabajar en 'MYHYV' cuando "has puesto a caldo a todos los que han trabajado" en el programa.

Mientas la modelo respondía, sus compañeros y la presentadora, Sonsoles Ónega, se llevaba las manos a la boca sorprendida. Pero el zasca de Alba estaba por llegar: "Ahora dices esto pero dentro de 4 años me chuparás el culo como estás haciendo con Makoke ahora porque queréis tenerla calladita cuando habéis conseguido que se desquicie y no viva su historia de amor con tu padre".

Así fue su bronca con Ylenia en 'GH 17'

La ganadora de 'GH VIP' lejos de venirse abajo, le ha lanzado otro dardo envenenado a su examiga: "La espero el martes que viene (en 'Límite 48 horas' ya que el domingo (en 'El Debate' no quiere ir porque está Ylenia". La ex de Feliciano López lo ha negado y ha explicado que ya ha hecho las paces con la de Benidorm, y que si no pudo ir fue por un compromiso.



Recordemos que Alba se marchó del plató de 'GH 17' llorando tras una bronca con Ylenia. Era el estreno de Alba Carrillo como colaboradora del programa, todo parecía ir bien hasta que topó con Ylenia. La llamó choni y a la de Benidorm no le sentó nada bien. "Prefiero ser choni y que toda España me quiera por cómo soy a ser la ex de, como tú", le dijo Ylenia. Para luego añadir: "Tú eres la ex de. Él te pegó la patada en el culo y has acabado aquí". La modelo no quiso contestar y ante esta tensión, Alba decidió marcharse del plató entre lágrimas.