A pesar de que Diego Matamoros se ha caso hace bien poco, la vida del ex superviviente no pasa por su mejor momento. Ha podido disfrutar de su boda, de su luna de miel y, en definitiva, de su flamante nueva mujer, pero su vuelta a España ha sido, cuanto menos, movidita. Hace tan sólo unos días, Diego se presentada en el Deluxe para enfrentarse al polígrafo, donde hacía pleno de aciertos cuando era preguntado por las supuestas infidelidades de su padre, y le acusó de haberle puesto los cuernos a Makoke con más de 30 mujeres. Por supuesto, Kiko no se quedó callado, y amenazó con llevarle ante el juez este mismo miércoles, durante su sección semanal en 'Sálvame': "No quiero demandas, voy a ponerle una querella y voy a pedir pena de cárcel, y que no vuelva a hablar de mí en televisión".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora, Diego, mucho más comedido, ha reaparecido en la apertura de una tienda de las perfumerías Padilla, en Madrid, pero no lo ha hecho solo (pero casi): tan sólo su mujer le acompañaba en un duro momento, el de enfrentarse a la prensa de nuevo desde su explosiva entrevista en el Deluxe.

Gtres

Diego, sin embargo, prefería no hacer declaraciones y se escabullía entre los reporteros allí congregados sin mediar palabra ni, siquiera, cruzar miradas. De hecho, era una de las organizadoras la que intentaba poner orden ante el "truco" de escapismo de Diego, y avisaba de que no volvería a posar. Un mal movimiento por parte de Diego, sin embargo, que tenía la oportunidad de defenderse de las acusaciones de su padre, que le llamó "tonto del bote", "sinvergüenza", "anormal" o, incluso, "psicópata", entre otras lindeces.

Lejos de todas estas polémicas, las que tampoco quisieron perderse el evento fueron la cantante Natalia y la modelo Noelia López, que llamó la atención con un bonito conjunto en color crudo. ¡Qué monas van estas chicas siempre!

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo